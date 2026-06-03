Non solo Dumfries, Mourinho saccheggia la Serie A: offerta folle per il big

Il Real Madrid potrebbe non fermarsi a Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter sembra essere ad un passo dai Blancos con le indiscrezioni delle ultime ore che parlano di un club spagnolo che sarebbe pronto a valutare il pagamento della clausola rescissoria per portarlo a Madrid.

Ma il mercato del Real, soprattutto quando si parla di una società abituata a programmare con largo anticipo, raramente si esaurisce con un solo obiettivo. Ecco perché nelle ultime ore ha iniziato a prendere quota anche una suggestione che coinvolgerebbe direttamente il Napoli.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Real starebbe osservando con attenzione Scott McTominay, uno dei giocatori che più hanno impressionato nel campionato italiano per rendimento, continuità e capacità di incidere nelle due fasi di gioco.

Lo scozzese è diventato rapidamente un punto di riferimento per il centrocampo azzurro e non sorprende che il suo nome possa essere finito sui taccuini delle grandi società europee.

Con José Mourinho sulla panchina madridista, almeno secondo questo scenario di mercato, la Serie A tornerebbe a rappresentare una fonte importante per eventuali rinforzi. Dumfries sarebbe il primo nome caldo, ma McTominay potrebbe incarnare perfettamente il tipo di giocatore che il tecnico portoghese ha sempre apprezzato: fisico, intensità, personalità e una notevole esperienza internazionale maturata negli anni in Premier League.

McTominay nel mirino del Real: serve l’offerta folle

Al momento non esisterebbero trattative concrete, né contatti ufficiali. Si tratta di valutazioni e osservazioni che potrebbero anche non trasformarsi mai in qualcosa di più. Tuttavia il momento contrattuale del centrocampista contribuisce inevitabilmente ad alimentare le voci.

Da mesi si parla infatti di un possibile rinnovo con il Napoli. Un rinnovo che verrebbe considerato una priorità dal club, ma che non avrebbe ancora portato alla fumata bianca definitiva. Nulla di allarmante, almeno per ora, ma abbastanza per lasciare aperta qualche porta alle speculazioni di mercato.

Massimiliano Allegri, che sta costruendo il nuovo Napoli, difficilmente darebbe il proprio consenso a una cessione di McTominay. Lo scozzese rappresenterebbe infatti uno dei pilastri attorno ai quali costruire la squadra del futuro. Ma nel calcio esiste sempre una variabile che può cambiare tutto: il valore economico dell’offerta.

Il Napoli potrebbe opporsi senza particolari problemi a proposte considerate normali. Diverso sarebbe il discorso davanti a cifre eccezionali, di quelle che obbligano qualsiasi società a fermarsi e riflettere. Per questo motivo la situazione merita attenzione, pur restando ancora nel campo delle ipotesi.

Per Dumfries ormai ci siamo, McTominay, invece, resterebbe una suggestione che potrebbe diventare concreta soltanto nel caso in cui il Real decidesse davvero di affondare il colpo con un’offerta difficile da ignorare.