Non ha convinto nessuno, Conte lo caccia via: resta in Serie A

Antonio Conte non è certo uno disposto ad aspettare all’infinito. Il nuovo acquisto non lo ha convinto ed è pronto a salutare Napoli: lo caccia via e resta in Serie A.

Il sospiro di sollievo è arrivato solo all’ultimo turno. La vittoria per 1-0 contro il Sassuolo ha restituito ossigeno al Napoli, ma non ha cancellato le tensioni accumulate nelle settimane precedenti. I tre pareggi consecutivi avevano rallentato la corsa degli azzurri, consentendo all’Inter di prendere il largo fino a più 6 in classifica, un margine che pesa sia dal punto di vista psicologico sia nella gestione della stagione. Antonio Conte, come da copione, ha serrato i ranghi, chiedendo maggiore compattezza e concretezza, ma sa bene che da qui in avanti non ci sarà spazio per esitazioni. Il calendario, infatti, si presenta come una sequenza di ostacoli ad alta difficoltà.

Nelle prossime sei partite il Napoli incrocerà avversari come Juventus, Chelsea e Roma, tra campionato e coppe. Una serie di confronti che può rilanciare definitivamente il progetto oppure ridimensionarlo in modo drastico. Per Conte il margine d’errore è vicino allo zero: ogni passo falso rischia di compromettere una stagione costruita sull’idea di continuità e solidità. Proprio in quest’ottica, a Castel Volturno sono iniziate riflessioni profonde sulla rosa. Non tutti i nuovi innesti hanno risposto come sperato.

Alcuni si sono integrati rapidamente nel sistema del tecnico, altri hanno faticato a trovare spazio e identità tattica. Il mercato estivo è stato importante sotto il profilo economico, ma a gennaio diventa inevitabile valutare chi può ancora essere funzionale al progetto e chi, invece, rischia di restare ai margini in una fase cruciale della stagione. È un ragionamento che Conte ha sempre fatto senza sentimentalismi, privilegiando l’equilibrio del gruppo rispetto al nome sulla maglia.

Gasperini pensa a Lang, Conte approva: le condizioni

In questo quadro prende corpo il caso Noa Lang. Arrivato in estate con grandi aspettative e un investimento complessivo vicino ai 30 milioni di euro, l’esterno olandese non è riuscito a lasciare un’impronta significativa nei primi sei mesi in azzurro. I numeri raccontano di un impatto limitato: 18 presenze complessive, 1 gol e 4 assist, con un minutaggio spesso frammentato e una continuità mai realmente trovata. Troppo poco per un giocatore chiamato a spaccare le partite nell’uno contro uno.

Il rapporto con Conte non è mai decollato del tutto. L’allenatore ha preferito soluzioni più equilibrate e funzionali alla fase difensiva, riducendo lo spazio per un esterno offensivo puro come Lang. Da qui la valutazione, tutt’altro che tabù, di renderlo sacrificabile già nel mercato di gennaio, a patto di non generare una minusvalenza pesante. La linea dettata da Aurelio De Laurentiis è chiara: per sedersi al tavolo servono circa 27 milioni di euro, senza bonus, per rientrare quasi integralmente dall’investimento fatto pochi mesi fa.

Su questa apertura si è inserita la Roma, che osserva con attenzione la situazione. I giallorossi apprezzano il profilo di Lang per caratteristiche tecniche e duttilità offensiva, ma la cifra richiesta dal Napoli rappresenta un ostacolo significativo. A Trigoria si ragiona su formule alternative, come un prestito con diritto di riscatto, soluzione che però al momento non scalda particolarmente i partenopei. Un’eventuale operazione di questo tipo escluderebbe definitivamente Leon Bailey, sempre più lontano dai piani romanisti.

La sensazione è che Lang sia diventato una pedina di mercato più che un pilastro tecnico.