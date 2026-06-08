Nome a sorpresa per l'allenatore del Milan: oggi incontro in Spagna con Ibra - Sportface.it

Nome a sorpresa per l’allenatore del Milan: oggi incontro in Spagna con Ibra

La giornata di oggi potrebbe entrare negli annali del calciomercato rossonero come uno di quei momenti in cui tutto sembra possibile e, allo stesso tempo, niente è davvero scritto.

Mentre il Milan continua a navigare senza un allenatore dopo l’addio a Massimiliano Allegri e una ristrutturazione totale della dirigenza, spunta un nome che pochi si aspettavano: Alvaro Arbeloa, tecnico spagnolo fresco di esonero dal Real Madrid.

Secondo il giornalista Luca Cerchione, infatti, il proprietario Gerry Cardinale e l’influente senior advisor Zlatan Ibrahimovic avrebbero in programma un incontro con lui proprio oggi in Spagna per discuterne la possibile guida tecnica rossonera.

Incontro in Spagna con Arbeloa

La panchina del Milan è una questione aperta da più di due settimane: dopo l’esonero di Allegri e di tre dirigenti chiave, la proprietà è ancora alla ricerca del profilo giusto.

Fino a ieri il casting sembrava oscillare tra Oliver Glasner e Mauricio Pochettino, con l’austriaco in leggero vantaggio nei colloqui e lo scenario statunitense del Mondiale che complica il possibile arrivo dell’attuale Ct degli USA.

Ma la voce di Arbeloa spunta all’improvviso, con un incontro che potrebbe chiarire molto più di una semplice suggestione di mercato: si parla di una chiacchierata faccia a faccia, cercata di persona da Cardinale e Ibra, con l’ex terzino del Real e ora allenatore che ha appena lasciato la panchina dei Blancos dopo metà stagione con alti e bassi.

Arbeloa non è esattamente un big riconosciuto nel panorama internazionale per aver già vinto tutto da tecnico, ma il suo profilo potrebbe incarnare un equilibrio tra esperienza di club top e un progetto da costruire: il suo calcio è 4‑3‑3, ritmo e intensità, caratteristiche che vanno di moda e che in molti tifosi rossoneri guardano con interesse. Sono ore decisive per la panchina dei meneghini.