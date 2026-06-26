Nico Paz resta al Como: accordo con il Real Madrid, ma i blancos mantengono la recompra

Secondo notizie provenienti dalla Spagna, Como e Real Madrid avrebbero raggiunto l’accordo per la permanenza di Nico Paz. Il club lariano non conferma, mentre i tifosi leggono un indizio social del giocatore.

Nico Paz sarebbe destinato a restare al Como anche nella prossima stagione. La notizia, rilanciata dalla Spagna e già nell’aria da tempo, avrebbe trovato conferme nelle ultime ore con il raggiungimento di un accordo tra il club lariano e il Real Madrid.

Il Como, interpellato sulla vicenda, non conferma e non fornisce ulteriori indicazioni. La società mantiene dunque il massimo riserbo su una notizia che sta facendo rapidamente il giro del mondo.

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L’accordo con il Real Madrid

Secondo quanto emerso, il Real Madrid manterrebbe comunque un controllo sul futuro del giocatore attraverso una clausola di riacquisto fissata a 80 milioni di euro.

L’operazione complessiva impegnerebbe il Como per circa 60 milioni di euro. Il club lariano punterebbe inoltre a rendere valida la clausola di recompra soltanto per la prossima finestra di mercato estivo.

Il segnale social di Nico Paz

Mentre il Como resta in silenzio, Nico Paz è apparso particolarmente attivo sui social. Su Instagram il giocatore ha pubblicato una storia con una sua immagine con la divisa della Nazionale argentina, ma indossando il cappellino del Como.

Un dettaglio che i tifosi lariani hanno interpretato come un ulteriore segnale della volontà del giocatore di proseguire la sua esperienza in maglia comasca.

La volontà del giocatore

Nico Paz voleva restare a Como e, secondo le indiscrezioni, il suo desiderio sarebbe diventato realtà.

Il giocatore difficilmente troverebbe spazio da titolare nel Real Madrid ridisegnato da Mourinho e, soprattutto, vorrebbe disputare la Champions League insieme al suo allenatore e mentore Cesc Fabregas.