Milan, ufficiale Gonçalo Ramos: nuovo centravanti per Amorim

Il club rossonero ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante portoghese dal Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

Il nuovo Milan di Amorim riparte dall’attacco. Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain, aggiungendo al reparto offensivo un centravanti di livello internazionale.

L’attaccante portoghese ha firmato un contratto con il Milan valido fino al 30 giugno 2031.

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Gonçalo Ramos nuovo attaccante del Milan

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, club con cui ha completato il proprio percorso fino all’esordio tra i professionisti nel 2019.

Con il Benfica ha superato le 100 presenze ufficiali, mettendo a segno 41 gol e imponendosi come uno dei profili più interessanti del calcio portoghese. Nella stagione 2022/23 ha contribuito in maniera importante alla conquista della Primeira Liga.

L’esperienza al PSG

Nell’estate del 2023 il trasferimento al Paris Saint-Germain, dove Ramos ha continuato il proprio percorso ai massimi livelli del calcio europeo.

Con il club francese ha arricchito il proprio palmarès vincendo tre campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale.

In maglia PSG ha segnato 45 gol in 131 presenze.

Il percorso con il Portogallo

Gonçalo Ramos ha debuttato con la Nazionale maggiore del Portogallo nel novembre 2022.

Con la selezione lusitana ha preso parte a due edizioni della Coppa del Mondo e ha conquistato la Nations League 2024/25.

Per il Milan si tratta di un innesto pesante in attacco, con Amorim che potrà contare su un centravanti giovane, già abituato ai palcoscenici internazionali e con un curriculum importante tra club e Nazionale.