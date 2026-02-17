Speed skating, l’Italia ha un segreto per la semifinale: sostituzione, strategia e rivali

L’anello di ghiaccio si illumina per lo speed skating: l’Italia ha intenzione di giocarsi tutte le sue carte per la semifinale, con un’opzione in più

È il giorno dell’inseguimento a squadre, il giorno in cui si fa la storia e l’Italia vuole arrivarci al massimo. Dopo il brivido e le emozioni delle ultime ore, con la semifinale agguantata non senza difficoltà, gli Azzurri si proiettano al pomeriggio di oggi con enormi aspettative.

La volontà è ovviamente quella di dare il massimo, ma ci vuole qualche asso nella manica per sperare concretamente di raggiungere i primi posti, un traguardo non facile già nella presentazione della vigilia.

Oggi c’è da tenere conto di diversi fattori, tra cui la condizione fisica e anche un asso nella manica che potrebbe essere particolarmente utile per gli Azzurri. Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini sono riusciti a precedere gli Stati Uniti, sulla carta avversari molto più forti rispetto all’Italia nel circuito internazionale.

La sostituzione con Lorello: i precedenti nello speed skating

Da regolamento, e non è una novità, si può operare una sostituzione nella formazione. Si tratta di una possibilità già sfruttata proprio dall’Olanda, che affronterà l’Italia in semifinale, che ha rispolverato le qualità e l’esperienza di Jorrit Bergsma al posto di Marcel Bosker. E ciò potrebbe essere una certezza per gli Oranges.

Resta da capire se il direttore tecnico Maurizio Marchetto vorrà portare avanti un’operazione simile, mettendo in campo forze fresche e decidendo di dare spazio a Riccardo Lorello, bronzo olimpico in questi Giochi nei 5000 metri. Ha dato prova di essere in gran forma e potrebbe essere decisivo.