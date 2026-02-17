Olimpiadi, il programma del 17 febbraio: italiani in gara e possibili medaglie

Sarà un’altra giornata importante alle Olimpiadi di Milano Cortina: tutti gli italiani in gara, il programma e le possibili medaglie

Le Olimpiadi si stanno lentamente avviando verso la loro parte finale, ma con tanti titoli ancora da assegnare e che potrebbero cambiare il volto dei Giochi. Di sicuro, l’Italia può dirsi soddisfatta.

Gli Azzurri hanno già fatto record di ori e di medaglie complessive. Anche oggi, però, ci sono dei risultati da portare a casa e che potrebbero far gioire gli Azzurri.

La giornata si movimenta all’ora di pranzo con la combinata nordica maschile. Ma il vero appuntamento di giornata è alle 14:30. È prevista infatti la staffetta maschile di biathlon, in cui Giacomel e compagni proveranno a fare bene. Qui ci sono buone possibilità di medaglia per gli Azzurri.

Il programma di oggi alle Olimpiadi

Nel corso del pomeriggio andrà in scena lo speed skating con la Team-pursuit maschile. Qui le possibilità di medaglia sono alte, l’Italia è data come una delle favorite.

Di seguito il programma completo di giornata, anche per quanto riguarda le discipline che non assegneranno subito la medaglia.

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Germania-Francia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svizzera-Italia

13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

13.27 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km – Diretta tv su Rai2

13.54 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA Corea del Sud-Svizzera

14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2

14.30 BIATHLON – Staffetta maschile

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali: Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina – Diretta tv su Rai2 (inizialmente in alternanza con il biathlon)

14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit uomini, finale per l’oro

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 3: Cechia-Danimarca

16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo

16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–USA Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (prima manche)

19.53 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (seconda manche)

20.18 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, terza (prima manche)

21.03 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svezia-Lettonia