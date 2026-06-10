Intreccio folle Osimhen-Vlahovic: ingaggio stellare, l’altro vuole andarsene

Victor Osimhen ha fatto sapere con chiarezza di volersi liberare dal Galatasaray e la notizia ha acceso il mercato turco. L’attaccante nigeriano, reduce da una stagione intensa, ma non priva di alti e bassi, sembra intenzionato a cercare nuove sfide altrove, spingendo la società a muoversi rapidamente per trovare un sostituto all’altezza.

La situazione crea un effetto domino che potrebbe cambiare non solo il futuro del Gala, ma anche le dinamiche di alcune grandi piazze europee.

Vlahovic nel mirino

Il profilo scelto dal Galatasaray è Dusan Vlahovic, centravanti serbo capace di coniugare fisico e gol e che in Italia ha mostrato numeri importanti. Per convincerlo a lasciare la Serie A e approdare in Turchia, il club non si sta risparmiando: sul tavolo c’è un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, più un premio alla firma di 5 milioni per ogni stagione completata.

Una proposta che supera quanto la maggior parte dei giocatori percepisce in squadre di fascia alta e che diventa un vero e proprio incentivo a considerare il trasferimento, nonostante le incertezze legate al campionato turco e al salto culturale.

Il rischio e la strategia

Convincere Vlahovic non è automatico. Il serbo dovrà valutare non solo il lato economico, ma anche quello sportivo: il campionato turco è competitivo, ma diverso da quelli italiani o inglesi e la pressione su un attaccante di prima fascia può essere enorme. Il Gala, però, vuole evitare vuoti e gestire la transizione con rapidità, cercando di blindare l’area offensiva prima che altre squadre possano inserirsi.