Il Real lo fa fuori, è un colpo da Juve: c’è una sola condizione

La Juventus può approfittare della decisione del Real Madrid di cedere il calciatore: una sola condizione per portarlo in bianconero

Un pareggio che brucia e che potrebbe complicare tutto: l’1-1 con il Verona mette nei guai la Juventus che questa sera sarà costretta a tifare Fiorentina per non vedersi la Roma soltanto ad un punto.

I bianconeri avrebbero potuto sigillare la pratica Champions e agguantare il Milan al terzo posto, invece si ritrova a temere un finale di stagione al cardiopalma. Proprio quello che la società non voleva capitasse: il quarto posto è, infatti, fondamentale per decidere anche del calciomercato estivo ed ora la dirigenza è costretta a rallentare un attimo per capire come finirà la stagione.

Rallentare, ma non fermarsi del tutto: se alcuni colpi dovranno per forza di cose passare dagli introiti Champions, qualche altro andrà fatto a prescindere. Spalletti non vuole sentire ragioni e la società gli ha promesso di accontentarlo: servono calciatori pronti per andare a caccia dello scudetto e Comolli si sta già muovendo per nomi del calibro di Alisson, Bernardo Silva e Lewandowski.

Ma il terzetto di big non basterà ed allora occhio alle possibili occasioni, come quella che arriva dal Real Madrid: al Bernabeu non trova spazio ed allora un futuro in bianconero è possibile.

La Juventus si lancia per Mastantuono: il Real dice sì ad una condizione

Franco Mastantuono è il baby talento del Real Madrid che il prossimo anno potrebbe vestire la maglia della Juventus, stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’. Il 18enne argentino non ha usufruito di molto spazio nella sua prima squadra in Spagna e questo ha frenato la sua esplosione.

Ecco perché al Real stanno pensando di cederlo per consentirgli di giocare con continuità. La Juventus è interessata, crede nelle qualità di Mastantuono, tanto che lo aveva trattato anche prima che finisse in Spagna.

Capace di giocare a destra o da trequartista, il giovane sudamericano potrebbe approdare a Torino, ma soltanto ad una condizione. I blancos, infatti, non hanno alcuna intenzione di perderne il controllo e vorrebbero un prestito secco.

Formula che difficilmente troverà d’accordo con la Juventus che vorrebbe poter mettere le mani sul calciatore nel caso dimostrasse in Serie A le sue potenzialità. Allora si potrebbe arrivare a chiudere con una formula ‘alla Nico Paz’, in modo da far sì che il Real possa riprendersi Mastantuono ad una cifra già concordata.

Tutto ancora da definire, ma la candidatura è lì ed è forte: Mastantuono potrebbe essere la sorpresa della Juventus 2026/2027.