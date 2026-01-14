I tifosi dello United lo cacciano: Maguire può finire in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Harry Maguire, difensore inglese classe 1993 in scadenza con il Manchester United il prossimo giugno. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, l’oramai ex capitano dei Red Devils potrebbe lasciare l’Inghilterra già questo gennaio, anticipando così di sei mesi l’addio al club britannico, per giocarsi le sue chance di andare al Mondiale altrove.

Il tutto perché il nome di Maguire starebbe rapidamente salendo nei radar di diverse società europee, in particolare di quelle italiane, complice la possibilità di un trasferimento a costi relativamente contenuti.

Maguire in Serie A: lo vogliono due big

La situazione contrattuale di Maguire gioca un ruolo chiave in questo scenario. Il fatto che l’inglese sia in scadenza con lo United il prossimo giugno rende più che appetibile il suo nome in questo calciomercato, nonostante abbia avuto più di qualche difficoltà, sia a livello di rendimento che di continuità, nelle ultime stagioni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Milan e Roma starebbero seguendo l’evolversi delle situazioni legate al futuro di Maguire da dietro le quinte, valutando seriamente la possibilità di rinforzarsi in difesa con un profilo di esperienza internazionale.

Nonostante l’interesse ci sia da parte le entrambe le squadre ci sia, la trattativa non è né semplice né ancora cominciata. Il Manchester United, comunque, non chiude a una possibile uscita di Maguire già a gennaio, così da alleggerire anche il monte ingaggi, ma negli scorsi mesi c’è stato qualche avvicinamento per un rinnovo di contratto, quindi è tutto da valutare.

Maguire e il problema ingaggio

A pesare in modo significativo su qualsiasi ipotesi di trasferimento in Italia di Harry Maguire resta la questione ingaggio. Il difensore inglese percepisce attualmente al Manchester United uno stipendio molto elevato per gli standard della Serie A, vicino ai 10 milioni di euro lordi a stagione.

Una cifra che rappresenta un ostacolo concreto per club come Milan e Roma, chiamati eventualmente ad una profonda rimodulazione economica dell’accordo qualora volessero davvero puntarci. Solo con un taglio netto dell’ingaggio Maguire potrebbe sbarcare in Serie A.