Gasperini prende il palo: brutte notizie per la Roma

Gian Piero Gasperini attende un nuovo attaccante ma la situazione che si sta venendo a creare non è delle più favorevoli.

Le tensioni in casa Roma non sembrano ancora del tutto superate. Il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, non è affatto soddisfatto del mercato: l’ex allenatore dell’Atalanta avrebbe già voluto avere a disposizione i rinforzi richiesti, specialmente in attacco. Invece, almeno finora, le trattative portate avanti dal ds Massara non si sono sbloccate.

I principali obiettivi della Roma per questo calciomercato invernale sono Raspadori e Zirkzee. Per entrambi, però, ci sono dei problemi. L’attaccante italiano non è così convinto di lasciare l’Atletico Madrid, anche se alcune indiscrezioni rivelano che Raspadori starebbe temporeggiando in attesa di un’offerta da parte del Napoli: un dettaglio che avrebbe già indispettito non poco la dirigenza romanista.

E per quanto riguarda Zirkzee? Un paio di settimane fa la Roma sembrava davvero a un passo dal chiudere l’affare e riportare in Italia l’ex centravanti del Bologna. Anche su questo fronte, però, si registrano ostacoli: la fumata bianca, stando ai rumors che arrivano dall’Inghilterra, non è affatto vicina.

Doccia fredda Gasperini, ancora niente da fare per Zirkzee: cosa succede

Molto dipenderà infatti dal nuovo allenatore che prenderà il posto dell’esonerato Amorim sulla panchina del Manchester United. Il feeling di Zirkzee con il tecnico portoghese non era mai decollato e anche per questo si parlava con insistenza di una cessione dell’olandese a stagione in corso. Ora però i Red Devils vogliono prima capire quali saranno le intenzioni del nuovo mister: la permanenza di Zirkzee all’Old Trafford non è quindi da escludere.

Tuttavia, sempre stando alle voci che arrivano da Oltremanica, l’attaccante starebbe spingendo per lasciare Manchester e tornare in Italia. Zirkzee apprezza molto il corteggiamento della Roma e avrebbe mostrato una certa apertura a cominciare una nuova avventura con la maglia giallorossa. L’olandese considera ormai finita la sua esperienza con lo United: anche nel match di FA Cup contro il Brighton è stato schierato solo nei minuti finali dal tecnico Fletcher, che sta momentaneamente guidando la squadra in attesa del nuovo allenatore.

Ecco perché Massara cercherà di insistere nei prossimi giorni per chiudere l’affare e regalare a Gasperini un pezzo da novanta per l’attacco. Un colpo che potrebbe bastare anche a far tornare il sereno nel rapporto tra il direttore sportivo e il tecnico di Grugliasco.