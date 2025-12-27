Finisce in bianconero, all’Inter non si parla d’altro: si riduce anche l’ingaggio

Dopo l’esperienza all’Inter l’innesto potrebbe presto vestire i colori bianconeri per un nuovo capitolo della sua carriera

Archiviata la sconfitta nella semifinale di Supercoppa italiana, l’Inter lascia Riad con grande amarezza. La squadra guidata da Cristian Chivu ha sfidato il Bologna in una gara che, dopo 90 minuti, si è chiusa sull’1-1, rendendo necessari i calci di rigore per decretare la finalista.

Dal dischetto ad avere la meglio sono stati i rossoblù di Vincenzo Italiano, anche grazie ai tre rigori sbagliati dai nerazzurri: errori pesantissimi firmati da Bastoni, Barella e Bonny, un record negativo che resterà nella storia recente dell’Inter. A fare la differenza è stata invece la freddezza del Bologna, in particolare quella di Ciro Immobile, autore del rigore decisivo che ha regalato ai rossoblù la finale contro il Napoli.

Una sconfitta che costringe così l’Inter a lasciare amaramente Riad, proprio come nella passata stagione, quando i nerazzurri persero la finale contro il Milan dopo aver subito una clamorosa rimonta: dal 2-0 iniziale firmato dall’Inter al 3-2 finale in favore dei rossoneri.

Ma per l’ambiente nerazzurro non è solo il campo a far discutere. Nelle ultime ore è infatti emersa un’indiscrezione di mercato che riguarda un possibile approdo in bianconero di un rinforzo che ha vestito la maglia dell’Inter.

Dall’Inter al bianconero: nerazzurri senza parole

Si tratta di Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, attaccante brasiliano che in passato ha vestito la maglia nerazzurra per diverse stagioni, con varie parentesi in prestito, tra cui quella al Benfica, al Santos e al Flamengo, prima di tornare definitivamente in Brasile: nel 2020 il club nerazzurro ha deciso di cederlo definitivamente proprio al Flamengo. Dopo cinque stagioni, il club rossonero lo ha poi ceduto al Cruzeiro, squadra in cui milita attualmente.

Il futuro dell’attaccante, però, appare oggi in bilico. La sua esperienza al Cruzeiro è stata finora deludente e questo ha riaperto diversi scenari sul suo destino, compresa la possibilità di un ritorno al Santos, il club che lo ha lanciato nel calcio internazionale. Per il 29enne si tratterebbe di un vero e proprio ritorno a casa.

Il principale ostacolo resta però l’ingaggio: secondo quanto raccolto da Ge Globo, Gabigol percepisce attualmente circa 2,5 milioni di reais al mese, una cifra che non rientra nei parametri economici del Santos. L’operazione potrebbe quindi entrare nel vivo solo nel caso in cui il giocatore decidesse di ridurre sensibilmente le proprie richieste economiche.