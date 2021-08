Empoli, vicino l’acquisto di Cutrone: l’ex Milan tornerà in Italia

by Alessandro Amoruso

Patrick Cutrone - Foto Antonio Fraioli

Patrick Cutrone può ripartire, ancora una volta, dall’Italia. Tornato in Premier League dopo l’esperienza in prestito al Valencia, con cui ha collezionato solo 7 presenze, l’ex attaccante del Milan lascerà nuovamente il Wolverhampton. Vicino, infatti, il passaggio all’Empoli, che in attesa di sbloccare l’operazione Pinamonti ha deciso di puntare sull’attaccante dell’Under 21.

Atteso in Italia nelle prossime ore per visite mediche e firma, Cutrone sbarca in Toscana in prestito. Dopo un annata tra Fiorentina e Valencia, dunque, ecco una nuova esperienza per il nativo di Como, pronto a tornare in Serie A. I toscani dunque, battono a sorpresa la concorrenza di Sampdoria e Crotone.