Colpo Kean, via già a gennaio: la decisione della Fiorentina

Moise Kean, considerando le difficoltà della Fiorentina in questa stagione, fa parlare sempre più di sé: attenzione alla possibile cessione.

Moise Kean è senza la benché minima ombra di dubbio uno dei calciatori più apprezzati e amati alla Fiorentina in questo momento. Nel corso di questa stagione, complici le difficoltà della Viola in Serie A e in Conference League, sta facendo molta fatica a imporsi in fase realizzativa.

In ogni caso, nonostante questo, rimane un calciatore di grandissimo talento e che piace a tante squadre italiane e non solamente italiane. Il principale riferimento è legato alle voci di mercato che lo contraddistinguono nell’ultimo periodo. Pensiamo innanzitutto alle big di Serie A, con il Milan di Massimiliano Allegri specialmente che lo tiene fortemente in considerazione in chiave futura.

E poi c’è anche il Barcellona da tenere fortemente a mente. I Blaugrana potrebbero dire addio a Robert Lewandowski nell’estate del 2026, e il centravanti italiano attrae non poco la dirigenza catalana.

Kean via dalla Fiorentina a gennaio: cosa sappiamo effettivamente

Moise Kean piace a varie squadre in tutta Europa, a partire da Milan e Barcellona, che lo strapperebbero volentieri alla Fiorentina già nel corso della sessione invernale di calciomercato. In un momento di assoluta fragilità e vulnerabilità, in cui il club toscano è a rischio retrocessione in Serie B, perdere anche Moise Kean potrebbe rappresentare una vera e propria mazzata assai difficile da metabolizzare in maniera particolarmente semplice.

Nonostante la vittoria roboante contro l’Udinese, la viola resta all’ultimo posto in classifica con cinque punti di distacco dalla zona salvezza. Evitare la retrocessione appare ad oggi una vera impresa e l’umore della piazza è decisamente negativo, con la contestazione arrivata anche dopo il successo contro i friulani.

Proprio per questa ragione, difficilmente la dirigenza lascerà andare un calciatore come Kean già nel mercato di gennaio. A Firenze, in effetti, pare che abbiano già deciso di tenere il bomber ex Juventus. Se non altro, per cercare di raggiungere la fondamentale zona salvezza con più facilità, e poi in estate fare le valutazioni del caso per quanto riguarda il suo futuro. Adesso, però, evidentemente a Firenze non sembra essere giunto il momento di pensare ai giocatori da lasciare andare, ma soltanto cercare di ottenere le migliori prestazioni possibili da adesso fino a maggio inoltrato. E sperare che sia sufficiente per concludere la stagione scongiurando l’incubo della Serie B.