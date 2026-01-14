Chiesa-Juve, ora si chiude davvero: Comolli ha trovato i soldi

Ora Comolli può davvero chiudere l’affare Chiesa: l’amministratore delegato della Juventus ha trovato i soldi che servono per convincere il Liverpool.

L’episodio che ha visto protagonista Federico Chiesa in FA Cup è un ulteriore segnale del rapporto tutt’altro che buono con il tecnico del Liverpool, Arne Slot. I Reds hanno sconfitto nettamente il Barnsley ad Anfield Road, guadagnando così il passaggio del turno: nei due gol messi a segno nel primo tempo da Szoboszlai e Frimpong c’è anche il contributo dell’attaccante italiano.

Tuttavia, dopo circa un’ora di gioco Slot ha deciso di sostituire Chiesa. La reazione del figlio d’arte è stata eloquente: Chiesa si è infatti accomodato in panchina con un sorriso amaro che la dice lunga sul suo attuale stato d’animo. Non è un segreto che il classe 1997 stia spingendo per lasciare Anfield e tornare alla Juventus: i bianconeri lo considerano il primo obiettivo per gennaio, anche se bisogna trovare la formula che vada bene al Liverpool.

Comolli propone infatti un prestito con diritto di riscatto tra i 10 e i 12 milioni: l’amministratore delegato della Juve è però disposto a valutare anche l’obbligo, ma solo se legato a un certo numero di presenze. Il Liverpool gradirebbe la cessione definitiva già a gennaio ma l’obbligo di riscatto a fine stagione può essere la sintesi giusta. In più la Juve sembra aver trovato il tesoretto necessario per chiudere il colpo Chiesa.

Chiesa-Juve, firma vicina: la cessione finanzia il colpo

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, pare che il Gremio stia valutando la possibilità di acquisire il cartellino di Arthur a titolo definitivo. Il centrocampista brasiliano, tornato in patria la scorsa estate, sta facendo benissimo con il ‘Tricolor’: i numeri rivelano infatti che Arthur ha una media di 70,2 tocchi e 53,3 passaggi a partita, con una precisione del 94%.

Arthur, secondo la stampa brasiliana, è tornato ai livelli di gioco che aveva messo in mostra nei suoi anni al Barcellona. Ormai i problemi fisici che ne hanno notevolmente limitato il rendimento sembrano completamente superati: il club di Porto Alegre busserà presto alla porta della Juve per cominciare a parlare della cessione definitiva dell’ex Fiorentina e Girona.

Arthur ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027: i bianconeri puntano a ricavare da questa operazione circa 10 milioni di euro, proprio la cifra che servirebbe per chiudere l’affare Chiesa e regalare a Spalletti il rinforzo tanto atteso.