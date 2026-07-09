Calciomercato, Vlahovic e la Juventus ci riprovano: due condizioni essenziali

Si sta riaprendo a sorpresa il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus: ci sono due condizioni essenziali per il sì

Il dialogo tra Dusan Vlahovic e la Juventus si è riacceso, ma il possibile ritorno del serbo alla Continassa è tutt’altro che scontato. Il club bianconero vuole analizzare ogni aspetto dell’operazione prima di prendere una decisione definitiva, con l’obiettivo di non ripetere gli errori del passato.

Il primo nodo da sciogliere è quello economico. La Juve vede con favore la possibilità di tenere a Torino un attaccante di alto livello, ma non è disposta a rompere gli equilibri salariali. La proposta sul tavolo è chiara: poco più di 6 milioni di euro netti a stagione per almeno due anni, più commissioni contenute, come riporta ‘TuttoSport’. La linea della società è netta: prendere o lasciare.

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C’è poi il tema dell’atteggiamento. Al serbo viene riconosciuto l’impegno mostrato anche nei momenti più difficili, ma la dirigenza si aspetta maggiore concretezza e meno uscite pubbliche sulle questioni contrattuali.

Pro e contro sulla firma di Vlahovic con la Juventus

Sul piano tecnico, invece, Vlahovic è considerato una soluzione affidabile: conosce l’ambiente, gode della stima dell’allenatore e garantirebbe un risparmio complessivo stimato tra i 25 e i 30 milioni rispetto ad altre operazioni sul mercato.

Dopo aver sondato il mercato europeo senza trovare la destinazione ideale, l’attaccante ha ancora sul tavolo un’offerta del Besiktas da 8 milioni netti, ma non ha preso una decisione. Ora la palla passa alla Juventus, che dovrà decidere se fissare un incontro per chiudere l’operazione. Il tempo stringe e il club vuole definire al più presto il futuro del proprio attacco.