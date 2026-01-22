Calciomercato, ritorno Tonali in Serie A: il Newcastle apre, le cifre

Il futuro di Tonali può essere di nuovo in Serie A: il Newcastle può cedere davvero il centrocampista la prossima estate

Il calciomercato vibra attorno a Sandro Tonali. Da mesi si parla del possibile ritorno del centrocampista in Italia, dopo il passato al Milan e il trasferimento milionario al Newcastle. Ora il percorso con la maglia dei Magpies sta volgendo al termine, non tanto per le prestazioni dell’ex Brescia.

Infatti, il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2028 e ciò significa che la prossima estate potrebbe essere davvero quella buona per cederlo. La Juventus resta in prima fila e attenta alla situazione, anche se le difficoltà restano.

Tonali guadagna 7 milioni di euro più bonus di ingaggio e il suo cartellino vale 60 milioni di euro. Non sono cifre semplici da mettere sul piatto, a meno che non ci siano cessioni pesanti, che comunque i bianconeri hanno in programma.

La Juventus lavora per Tonali: ci sono due problemi

Il primo ostacolo, quindi, è sicuramente quello economico. La Vecchia Signora spera di tornare in corsa grazie agli addii a titolo definitivo di Koopmeiners, Douglas Costa e Openda, calciatori per cui si è investito tanto e non hanno convinto, come riporta ‘Calciomercato’.

In più, c’è da ragionare anche su Vlahovic, che con il suo addio dispenserà la Juventus di un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione. Per questo, i margini per il colpo Tonali.

Il problema più grande, quindi, è rappresentato dalle big di Premier League, pronte a sfidarsi per il centrocampista italiano. Possono garantire soldi e prospettive di successi nel campionato migliore del mondo in questo momento. La Juventus deve portare almeno la qualificazione in Champions League per pensare di competere.