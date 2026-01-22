Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Calciomercato

Calciomercato, ritorno Tonali in Serie A: il Newcastle apre, le cifre

Alessandro Basta
-
Tonali con il Newcastle
Tonali può lasciare il Newcastle la prossima estate (IPA Agency) - Sportface.it

Il futuro di Tonali può essere di nuovo in Serie A: il Newcastle può cedere davvero il centrocampista la prossima estate

Il calciomercato vibra attorno a Sandro Tonali. Da mesi si parla del possibile ritorno del centrocampista in Italia, dopo il passato al Milan e il trasferimento milionario al Newcastle. Ora il percorso con la maglia dei Magpies sta volgendo al termine, non tanto per le prestazioni dell’ex Brescia.

Infatti, il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2028 e ciò significa che la prossima estate potrebbe essere davvero quella buona per cederlo. La Juventus resta in prima fila e attenta alla situazione, anche se le difficoltà restano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tonali guadagna 7 milioni di euro più bonus di ingaggio e il suo cartellino vale 60 milioni di euro. Non sono cifre semplici da mettere sul piatto, a meno che non ci siano cessioni pesanti, che comunque i bianconeri hanno in programma.

La Juventus lavora per Tonali: ci sono due problemi

Il primo ostacolo, quindi, è sicuramente quello economico. La Vecchia Signora spera di tornare in corsa grazie agli addii a titolo definitivo di Koopmeiners, Douglas Costa e Openda, calciatori per cui si è investito tanto e non hanno convinto, come riporta ‘Calciomercato’.

Tonali con l'Italia

Sandro Tonali in campo con l’Italia (IPA Agency) – Sportface.it

In più, c’è da ragionare anche su Vlahovic, che con il suo addio dispenserà la Juventus di un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione. Per questo, i margini per il colpo Tonali.

Il problema più grande, quindi, è rappresentato dalle big di Premier League, pronte a sfidarsi per il centrocampista italiano. Possono garantire soldi e prospettive di successi nel campionato migliore del mondo in questo momento. La Juventus deve portare almeno la qualificazione in Champions League per pensare di competere.

Change privacy settings
×