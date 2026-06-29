Calciomercato Milan: dopo Ramos, Mendes porta un altro portoghese. E Leao?

Il Milan cambia strategia sul mercato, parlerà portoghese. Il proprietario Gerry Cardinale ha scelto di affidarsi all’asse strategico composto dal tecnico Ruben Amorim e dall’agente Jorge Mendes.

Il nuovo corso con Mendes e il grande colpo Gonçalo Ramos

Dopo aver valutato Iraola e Rangnick, Gerry Cardinale ha deciso di dare un’impronta totalmente portoghese al Milan. Non solo in panchina, ma anche sul mercato.

Chiuso il rapporto con l’ex amministratore Furlani e allontanato lo spettro della vecchia gestione Elliott, la dirigenza rossonera ha attivato un canale diretto con il procuratore Jorge Mendes. Da questa sinergia è nata la trattativa per portare Gonçalo Ramos a Milano, un affare vicino alla conclusione per una cifra superiore ai 75 milioni di euro.

L’operazione ha ottenuto il totale gradimento del nuovo allenatore Ruben Amorim, che aveva indicato la punta del PSG come rinforzo ideale per l’attacco.

L’arrivo di Ramos potrebbe cambiare in maniera radicale la fisionomia del reparto avanzato, visto che non dovrebbe essere l’unica. L’operazione ha visto anche la sponda dell’agenzia AS1, che gestisce il tecnico e ha già collaborato con Mendes in passato per il trasferimento di Nuno Mendes, da qui l’asse con il Milan.

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Trattativa calda per Antonio Silva e le altre ipotesi di mercato

Ora però serve puntellare anche la difesa. Per questo motivo secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, il club rossonero si starebbe muovendo con forza per Antonio Silva, centrale di 22 anni del Benfica. I dirigenti Almstadt e Gardiner avrebbero avviato i contatti direttamente con i dirigenti a Lisbona.

Il Milan, inoltre, avrebbe già raggiunto un’intesa con il giocatore e sarebbe pronto ad offrire 20 milioni di euro più bonus. Cifra importanti, sì, ma ancora lontana dalla valutazione del club portoghese che chiede una cifra superiore.

Non così lontana dalla proposta rossonera, visto che il Benfica starebbe per ufficializzare Lenglet dall’Atletico Madrid come sostituto. Qualora la trattativa dovesse saltare, i rossoneri valuterebbero un altro portoghese, Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, valutato però 35-40 milioni.

Sullo stesso asse, Mendes avrebbe proposto anche gli esterni Francisco Trincão e Pedro Gonçalves, pedine che Amorim riabbraccerebbe volentieri a Milanello. A centrocampo occhio al nome di Marc Casadó del Barcellona, che oggi costa 20 milioni, mentre resterebbe da sciogliere il grande dubbio legato al futuro di Rafael Leao, il quale potrebbe salutare Milanello, anche se visto l’arrivo dei tanti amici portoghesi i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo.