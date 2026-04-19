Calciomercato, l’agente di Lewandowski arriva in Italia: dove può andare

Robert Lewandowski può davvero sbarcare in Italia la prossima estate: l’agente è in arrivo nel nostro Paese per parlare con i club

Il Barcellona si prepara a dire addio a Robert Lewandowski. Il centravanti, che comunque anche in blaugrana ha dimostrato il suo valore, si prepara a concludere l’ultima stagione con il suo attuale club, tra qualche alto e basso e la prospettiva di proseguire altrove la sua carriera.

Proprio in tal senso, un’avventura in Italia potrebbe essere una delle opzioni in ballo per il polacco. Non è sicuramente più giovanissimo, anzi, ma con i ritmi del campionato italiano potrebbe fare ancora la differenza.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I rumors non mancano sul suo futuro e potrebbero diventare sempre più concreti nei prossimi giorni, quando l’agente del calciatore, Pini Zahavi, arriverà in Italia per fare il punto della situazione con i club interessati al suo assistito.

Lewandowski in Serie A: Juve e Milan pronte a sfidarsi

L’ex Bayern Monaco è accostato da tempo al Milan, che vuole risolvere una volta per tutte il problema relativo il centravanti. I rossoneri, però, non sono più soli nella corsa al bomber.

Infatti, bisogna dare credito anche alla pista Juventus. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato programmato un incontro tra la dirigenza bianconera e Zahavi. Si inizia a trattare in maniera concreta, dunque.

C’è da dire che i bianconeri devono prima sciogliere i dubbi sul futuro di Dusan Vlahovic. Se il contratto del serbo dovesse essere rinnovato, i margini per arrivare a Lewandowski potrebbero essere più stretti.