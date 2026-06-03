Calciomercato Inter: è fatta per Dumfries al Real, offerta per il sostituto

L’Inter saluta Denzel Dumfries, ormai in partenza verso il Real Madrid, e prepara l’assalto ad un sostituto per regalare a Chivu un nuovo terzino titolare per la corsia di destra.

L’addio di Dumfries al Real Madrid per 20 milioni

Alla fine è arrivata, la tanto temuta offerta per Dumfries con il pagamento della clausola rescissoria, sarà recapitata all’Inter in questi giorni.

Josè Mourinho, prossimo allenatore del Real Madrid, ha scelto espressamente Denzel Dumfries per sostituire il partente Dani Carvajal. Il club spagnolo ha deciso di pagare interamente la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, valida dal 1 al 31 luglio.

L’Inter perde così l’esterno titolare, capace di collezionare 207 presenze e 11 reti in maglia nerazzurra. Dumfries, 30 anni da poco compiuti, ha sempre desiderato misurarsi in altre realtà europee e ha accettato immediatamente la destinazione.

Del resto il suo peso offensivo parla chiaro: 48 gol e 57 assist totali in carriera. La dirigenza non ha margini per opporsi al trasferimento, proprio in virtù della clausola inserita nell’ultimo rinnovo contrattuale.

Florentino Perez avrebbe bruciato la concorrenza dell’Aston Villa, chiudendo l’operazione in tempi estremamente brevi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad oggi mancano solo i crismi dell’ufficialità, ma l’affare risulta del tutto definito.

Assalto a Palestra per la fascia destra

Con la partenza dell’olandese, l’Inter cerca un nuovo esterno. Il primo nome sulla lista degli obiettivi di mercato di Marotta ed Ausilio resta Marco Palestra.

Per arrivare al calciatore, il club milanese avrebbe presentato un’offerta iniziale di 40 milioni di euro più 5 di bonus, ma l’Atalanta ha respinto l’assalto e fissato il prezzo a 50 milioni.

La dirigenza bergamasca spera si possa scatenare un classica asta internazionale, visti i possibili inserimenti di Newcastle e Manchester City.

Intanto l’Inter, per abbassare le pretese economiche, starebbe valutando l’inserimento del cartellino di Matteo Cocchi, difensore di 19 anni che ha già debuttato nella squadra maggiore.

Palestra dal canto suo avrebbe espresso chiaramente la preferenza per la permanenza in Italia. Il terzino di 21 anni, reduce dal prestito al Cagliari, aspetta il rilancio nerazzurro per chiudere la trattativa ed evitare destinazioni lontane.

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