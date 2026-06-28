Calciomercato, Como scatenato: dopo Nico Paz occhi su Davinson Sanchez. Il Milan attende Gonçalo Ramos

I lariani lavorano per confermare Nico Paz e guardano anche a Davinson Sanchez del Galatasaray. Il Milan chiude per Gonçalo Ramos, l’Inter cerca un esterno e la Juventus valuta Kessie.

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima Champions League. In attesa dell’ufficialità della permanenza di Nico Paz, legata all’accordo da 60 milioni di euro con il Real Madrid e a un contro-riscatto da 80 milioni valido esclusivamente nel 2027, il club lariano sta valutando nuovi rinforzi per alzare ulteriormente il livello della rosa.

Tra i nomi finiti nel mirino c’è quello di Davinson Sanchez, difensore centrale del Galatasaray e attualmente impegnato con la Colombia al Mondiale. Il Como avrebbe inoltre presentato un’offerta da 25 milioni più bonus per il centrocampista Trevor Chalobah del Chelsea, che però ne chiederebbe 30 più 5 di bonus.

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Como, non solo Nico Paz: piace Davinson Sanchez

La permanenza di Nico Paz resta uno dei dossier più importanti in casa Como. L’intesa con il Real Madrid sarebbe ormai impostata su cifre importanti, con il club spagnolo che manterrebbe una possibilità di contro-riscatto nel 2027.

Nel frattempo, i lariani continuano a guardarsi intorno. Davinson Sanchez rappresenta un profilo di esperienza internazionale per la difesa, mentre Chalobah è un obiettivo per rinforzare il centrocampo, anche se la distanza economica con il Chelsea resta da colmare.

Milan, tutto su Gonçalo Ramos

Il Milan riparte da Gonçalo Ramos. L’operazione con il Paris Saint-Germain sarebbe da 74 milioni di euro, cifra che renderebbe l’attaccante portoghese l’acquisto più caro nella storia del club rossonero.

La dirigenza vorrebbe un colpo forte per segnare una cesura netta con il recente passato e riallacciare il rapporto con i tifosi. In questo scenario, non sarebbe più scontato l’addio di Rafael Leao, che potrebbe valutare la permanenza in Italia.

Inter, priorità Pio Esposito: per la fascia idee Diaby e Khalaili

L’Inter, dopo la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra e l’addio non preventivato di Denzel Dumfries, lavora per blindare Pio Esposito.

Sul mercato i nerazzurri cercano anche un esterno. L’idea principale porta al francese Moussa Diaby, destinato a lasciare l’Al-Ittihad. L’altro nome è quello di Anan Khalaili, 21enne israeliano dell’Union Saint-Gilloise valutato circa 25 milioni di euro. Su di lui c’è però anche la concorrenza del Napoli, che lo segue da tempo.

Juventus, Kessie si propone

La Juventus starebbe valutando il profilo di Franck Kessie, attualmente svincolato. L’ivoriano si sarebbe proposto direttamente, definendosi un grande colpo, in forma e soprattutto libero a parametro zero, dopo la vittoria della sua Costa d’Avorio contro Curacao.

Atalanta, risoluzione con Juric: Godfrey verso i Rangers

L’Atalanta ha ufficializzato la risoluzione del contratto con Ivan Juric. Il tecnico, a questo punto, può accasarsi al Monza.

La Dea è anche vicina alla cessione in prestito di Benjamin Matthew Godfrey ai Glasgow Rangers.

Cagliari, arriva Alessandro Romano. Torino su Oristanio

Il Cagliari ha ingaggiato Alessandro Romano, centrocampista italo-svizzero di 20 anni. La Roma lo ha ceduto per 5 milioni di euro.

Ai rossoblù piace anche Gaetano Oristanio, sul quale resta vigile anche il Torino. I granata, intanto, rischiano di perdere Cesare Casadei: il Chelsea vorrebbe riportare il centrocampista italiano sotto il proprio controllo per seguirlo da vicino e poi girarlo in prestito in Inghilterra.

Udinese, tensione per Zaniolo. Roma verso i rinnovi

In casa Udinese resta aperta la questione Nicolò Zaniolo, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con ritocco dell’ingaggio.

La Roma, invece, è in dirittura d’arrivo per i rinnovi di Paulo Dybala e Zeki Celik. Il prossimo nome in lista è quello di Lorenzo Pellegrini.

Fiorentina, atteso Viery dal Gremio

È atteso a Firenze nelle prime giornate della prossima settimana Viery, difensore centrale del Gremio. Il 21enne mancino aveva una clausola da 50 milioni di euro, ma la Fiorentina dovrebbe aver investito circa 15 milioni per portarlo in viola.

Parma, riscattato Cremaschi. Si tratta per Carboni

Il Parma ha riscattato lo statunitense Benjamin Cremaschi dall’Inter Miami.

I ducali vorrebbero confermare anche Franco Carboni, arrivato in prestito lo scorso anno dall’Inter. In questo caso, però, l’intenzione sarebbe quella di non esercitare il diritto di riscatto e provare a trattare al ribasso con i nerazzurri.

Genoa, definito Meichtry dal Thun

Il Genoa ha praticamente definito l’arrivo di Franz-Ethan Meichtry dal Thun. Il centrocampista svizzero classe 2005 è pronto a diventare un nuovo rinforzo per il club rossoblù.