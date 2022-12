Calciomercato, dal Brasile: “United pronto a fare follie per Enzo Fernandez”

Il Benfica ha fatto un grande investimento portando Enzo Fernandez in Portogallo. Il centrocampista, sbarcato in Europa per appena 18 milioni di euro, ci ha messo poco per affermarsi in campionato per poi esplodere definitivamente nel Mondiale vinto dalla sua Argentina. Prestazioni che hanno catturato l’attenzione delle big europee, che si contendono l’ex River e sono pronte a fare follie. PSG, Real Madrid, Barcellona, ​​Atlético, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Liverpool e soprattutto Manchester United hanno già manifestato interesse. Come riporta UOL Esporte, la squadra di Ten Hag sarebbe disposta a pagare una cifra superiore ai 120 milioni della clausola fissata dai lusitani.