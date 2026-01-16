Calciomercato: blitz dell’agente di Maignan, contromossa di Allegri

Mike Maignan è fondamentale per la corsa scudetto del Milan: l’agente viaggia verso l’Italia, segnale di Allegri verso il rinnovo

Ci sono calciatori che non sono come tutti gli altri, ma si classificano nell’élite speciale di chi riesce a decidere le partite, forse anche i campionati. In quest’ordine particolare e ristretto, sta dimostrando di esserci anche Mike Maignan.

Il portiere del Milan ha sfoderato una prestazione impressionante contro il Como. In occasione del gol di Kempf non è stato perfetto, ma poi si è reso protagonista di una serie di interventi incredibili che hanno permesso ai rossoneri di restare in scia dell’Inter, staccare il Napoli e continuare a sognare lo scudetto. Un obiettivo per nulla scontato.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

E Maignan fa la differenza, sempre. Ieri grazie a lui sono arrivati tre punti pesantissimi, ma i suoi interventi sono stati decisivi anche nel derby contro l’Inter e in diversi match di cartello. La somma finale è la stessa: quando Magic Mike è in giornata non si passa e segna il divario decisivo per il titolo.

Allegri vuole Maignan a tutti i costi: l’agente arriva in Italia

Dal campo al calciomercato, la strada si fa breve. Massimiliano Allegri si è affrettato, subito dopo la partita contro il Como, a sottolineare che “Mike è tra i tre portieri più forti al mondo” e i calciatori da 100 milioni devono restare al Milan.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Jonathan Kebe, agente del portiere, è in Italia e possono essere giorni importanti per discutere il rinnovo di contratto. La serata di Como fa gioco all’estremo difensore e al suo entourage, che può tenere duro sulle richieste.

Si parla di un accordo possibile a 5 milioni di euro più bonus, ma il nodo resta legato alle commissioni. Allegri, però, è stato chiaro e ha lanciato un messaggio alla società meneghina: Maignan è imprescindibile per il Milan e il suo progetto.