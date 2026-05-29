Alisson alla Juventus, sì allo scambio: c’è il via libera definitivo

La Juventus ha capito da tempo che per riportare in alto il livello della squadra serviranno decisioni pesanti. Alcune dolorose. Altre inevitabili. La mancata qualificazione alla Champions League continua a produrre effetti sul mercato bianconero. Non soltanto sul fronte degli acquisti, ma soprattutto sulle cessioni. Perché senza gli introiti europei anche una società come la Juve deve fare i conti con bilanci e sostenibilità.

Ed è proprio da qui che nasce una delle piste più interessanti delle ultime settimane. Da un lato c’è Alisson, portiere che piace da tempo alla dirigenza bianconera. Dall’altro c’è Gleison Bremer, uno dei giocatori più apprezzati all’estero e probabilmente il sacrificio più pesante che il club potrebbe decidere di fare durante l’estate.

Liverpool accelera per Bremer: scambio con Alisson?

Dall’Inghilterra arrivano segnali abbastanza chiari. Secondo Team Talk, il Liverpool considera Bremer una priorità assoluta per rinforzare il centro della difesa. Il difensore brasiliano sarebbe uno dei nomi preferiti anche dal direttore sportivo Richard Hughes, che starebbe spingendo per portarlo ad Anfield.

La parte più interessante riguarda però la posizione della Juventus. Sempre secondo quanto riportato dal portale inglese, Bremer avrebbe ricevuto il via libera per valutare una partenza e il club sarebbe disposto a cederlo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Una valutazione che fino a qualche mese fa sarebbe sembrata molto più alta. Oggi, invece, il contesto è cambiato. Qui entra in scena il portiere del Liverpool. La Juventus è alla ricerca di un numero uno capace di garantire esperienza internazionale e leadership immediata. Alisson risponde perfettamente a questo identikit.

Parliamo di un portiere che conosce già il calcio italiano, che ha vinto praticamente tutto e che continua a essere considerato uno dei migliori nel suo ruolo. L’idea di collegare le due operazioni potrebbe prendere quota proprio per questo motivo. Non necessariamente uno scambio diretto in senso tecnico, ma un intreccio di mercato che potrebbe favorire entrambe le società.

Il Liverpool cerca un leader difensivo. La Juventus ha bisogno di monetizzare e contemporaneamente di rinforzare la porta. Bremer è stato uno dei punti di riferimento della squadra negli ultimi anni. Perdere un giocatore del genere non sarebbe una scelta semplice. Però il mercato spesso impone compromessi.

E quando una società decide di aprire alla cessione di uno dei suoi uomini più importanti, quasi sempre significa che dietro esiste già un progetto preciso per utilizzare quelle risorse. In questo momento Alisson rappresenta molto più di una semplice suggestione. Rappresenta il tipo di operazione che potrebbe accompagnare la Juventus dentro una nuova fase della sua ricostruzione.