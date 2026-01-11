Addio Inter: Gasperini cala l’asso e lo soffia a Chivu

A Trigoria, nonostante la vittoria sul Lecce, c’è un tecnico scontento ed esigente. Gasperini ha fatto dei nomi precisi a Massara e uno di questi si incrocia con i piani di mercato dell’Inter.

L’Inter guarda tutti dall’alto e lo fa con una serenità che mancava da tempo. Il turno appena archiviato ha sorriso ai nerazzurri, capaci di allungare in classifica approfittando dei pareggi di Napoli e Milan contro Verona e Genoa. Un vantaggio che consolida la leadership e rafforza la fiducia dell’ambiente, con Cristian Chivu che si gode il momento insieme a una tifoseria tornata a respirare aria di vertice. Eppure, mentre il presente sorride, il calendario corre. Giugno è più vicino di quanto sembri e in viale della Liberazione lo sanno bene. Il reparto che più di tutti impone riflessioni profonde è la difesa. Le partenze di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi appaiono ormai segnate, mentre anche il futuro di Matteo Darmian è tutt’altro che certo. A questo si aggiunge una situazione sempre in bilico per Yann Bisseck, che continua ad attirare attenzioni dall’estero.

Per Beppe Marotta e Piero Ausilio il lavoro sarà imponente: ringiovanire senza perdere affidabilità, anticipare il mercato senza esporsi a operazioni fuori scala. Un equilibrio delicato, mentre in Serie A c’è chi, in difesa, affronta un problema diverso ma altrettanto urgente: quello dei numeri. È il caso della Roma di Gian Piero Gasperini, che a Lecce ha vinto 2-0, ma lo ha fatto in piena emergenza, con soli due centrali di ruolo disponibili. Una situazione che ha acceso un campanello d’allarme a Trigoria, spingendo il tecnico a chiedere rinforzi immediati. E tra gli obiettivi individuati, ce n’è uno che incrocia anche i radar dell’Inter.

Roma all’assalto, Dragusin nel mirino: il Tottenham apre

La Roma ha deciso di affondare il colpo per Dragusin, trasformando un semplice sondaggio in una trattativa vera e propria. Il direttore sportivo Frederic Massara ha intensificato i contatti con l’entourage del difensore, consapevole che l’emergenza difensiva non può essere sottovalutata. Gasperini ha chiesto un intervento deciso, e Dragusin rappresenta un profilo che conosce bene la Serie A, avendo già vestito le maglie di Juventus e Genoa. Il Tottenham non fa muro sull’uscita del giocatore, appena rientrato da un serio infortunio al crociato, ma preferirebbe monetizzare.

La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra che gli Spurs vorrebbero incassare subito, evitando formule di prestito. La Roma, invece, spinge per un’operazione più sostenibile, con diritto di riscatto a giugno, cercando di contenere l’esborso immediato.

Sul tavolo restano anche alternative, come Jayden Oosterwolde del Fenerbahce o Axel Disasi del Chelsea, ma Dragusin è oggi il nome che mette tutti d’accordo. Anche perché piace pure all’Inter, che lo valuta come possibile tassello per il futuro. Una corsa a due che potrebbe accendersi nelle prossime settimane e che in realtà, non va dimenticato, prevede anche l’interesse della Fiorentina.