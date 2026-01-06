Vlahovic-Milan, ci siamo: doppia mossa, Barcellona fregato

Dusan Vlahovic sembra essere sempre più lontano dalla possibilità di rimanere alla Juventus in vista della prossima stagione. Il calciatore serbo, che in Serie A ha giocato anche per la Fiorentina, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Ormai mancano cinque mesi al termine dell’accordo che lo rende a tutti gli effetti un giocatore bianconero, quindi se non cambia qualcosa nelle prossime settimane è plausibile più che mai che possa trasferirsi a parametro zero in un altro club. Già, ma in quale?

Vlahovic piace tanto ai club che si trovano all’estero, a partire dal Barcellona per arrivare al Bayern Monaco, ma a dirla tutta anche il Milan è fortemente attratto dalla possibilità di acquistare un numero 9 di questo calibro, malgrado la presenza di Gimenez e Fullkrug all’interno della rosa messa a disposizione di Massimiliano Allegri nel corso dell’attuale stagione calcistica.

Vlahovic al Milan, il Milan prepara la doppia mossa: i dettagli

Il Milan continua a essere fortemente attratto dalla possibilità di acquistare a parametro zero Dusan Vlahovic nel 2026, considerando che il calciatore serbo non ha ancora rinnovato il contratto che per il momento lo lega alla Juventus. A riguardo, sulla Gazzetta dello Sport, Guglielmo Buccheri ha voluto dare la sua opinione proprio in merito a quelle che potrebbero essere le evoluzioni del mercato dei rossoneri e del futuro di Dusan Vlahovic, in un intreccio di mercato che potrebbe far sì che le strade di Igli Tare e colleghi e del centravanti serbo effettivamente si incrocino in vista di fine giugno.

Il giornalista ritiene che il Milan potrebbe puntare su una doppia certezza capace di fare tentennare Dusan Vlahovic pure dinanzi ai corteggiamenti di Barcellona e Bayern Monaco: “Il Milan è alla finestra: i rossoneri potrebbero far valere il fatto di offrire a Dusan qualcosa di conosciuto, sia in panchina (Allegri), sia come campionato (la Serie A)”. Il Diavolo quindi punta a donare certezze a Dusan Vlahovic in vista della prossima stagione.

Il calciatore serbo, oltre a rimanere in Italia e ritrovare un tecnico che è riuscito a valorizzarlo e che lo conosce bene quale è Massimiliano Allegri, sarebbe sicuramente titolare di un club prestigioso e che ha già avviato un progetto tecnico per tentare di tornare a vincere trofei nel minor tempo possibile. Lo stipendio difficilmente potrebbe essere all’altezza di quello che possono assicurare le big europee, tuttavia non è da mettere in secondo piano il ‘fattore certezza’, soprattutto nella situazione contrattuale in cui si trova Vlahovic e nella fase di carriera che lo caratterizza attualmente, ben lontana da essere quella di una giovane promessa che ha ancora tutto da dimostrare nel calcio che conta.