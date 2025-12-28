Vlahovic e non solo: ecco gli svincolati più interessanti del 2026, le big di serie A osservano

Mancano pochi giorni e poi le squadre di serie A e non solo potranno dare la caccia ai giocatori che si svincoleranno nel mese di Giugno.

Tra pochi giorni comincerà ufficialmente il calciomercato invernale ma l’inizio del 2026 garantirà alle big di serie A e non solo di notare un altro interessante mercato, ovvero quello degli svincolati. Pochi giorni e si potrà mettere nel mirino quei giocatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno e che già da inizio Gennaio potranno firmare per un nuovo club. In Italia ma anche all’estero ci sono tanti nomi appetibili e le squadre già hanno messo sul taccuino alcuni profili assolutamente da attenzionare.

Mercato svincolati, tutte le big osservano: le ultime sulla serie A

Visto qualità e prezzo ma anche per l’età probabilmente il nome più appetibile tra gli svincolati è senza dubbio Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus è ancora giovane e comunque chiede un contratto importante ma chi lo vorrà potrà acquistare le sue prestazioni dal prossimo 1 Luglio senza pagare il cartellino. Si è parlato di Milan, ma occhio anche a società come Bayern Monaco e Barcellona che cercano un profilo del genere.

Andiamo a vedere quali sono alcuni dei profili più interessanti sul mercato degli svincolati:

Dusan Vlahovic = Il giocatore della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno, al momento è infortunato ma diversi club monitorano la sua situazione, sia in Italia che in Europa.

= Il giocatore della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno, al momento è infortunato ma diversi club monitorano la sua situazione, sia in Italia che in Europa. Mike Maignan = Il portiere del Milan e della Francia è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e piace non poco. L’estremo difensore intriga, il Milan lavora al rinnovo ma non è semplice ed occhio quindi a possibili opportunità estere.

= Il portiere del Milan e della Francia è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e piace non poco. L’estremo difensore intriga, il Milan lavora al rinnovo ma non è semplice ed occhio quindi a possibili opportunità estere. Dayot Upamecano = Il centrale del Bayern Monaco e della Francia è forse il miglior profilo tra i possibili svincolati a giugno ma al momento non appare un profilo per la serie A, piace a Psg e Real Madrid.

= Il centrale del Bayern Monaco e della Francia è forse il miglior profilo tra i possibili svincolati a giugno ma al momento non appare un profilo per la serie A, piace a Psg e Real Madrid. Marc Guehi = Il giocatore la scorsa estate è stato ad un passo dal Liverpool, poi però non se ne è fatto nulla e cosi adesso a giugno può partire gratis. Il Liverpool c’è ancora ma occhio ad altri club, in Italia piace ad esempio all’Inter.

= Il giocatore la scorsa estate è stato ad un passo dal Liverpool, poi però non se ne è fatto nulla e cosi adesso a giugno può partire gratis. Il Liverpool c’è ancora ma occhio ad altri club, in Italia piace ad esempio all’Inter. Quinten Timber = 24 anni ed un centrocampista molto duttile, il giocatore del Feyenoord ha un valore indiscutibile e puoi acquistarlo in estate praticamente gratis. Oltre ovviamente alle eventuali commissioni. In Italia piace al Napoli.

Con il passare degli anni ci sono giocatori avanti con l’età che rappresentano opzioni nel mercato degli svincolati, ad esempio c’è il caso di Lewandowski del Barcellona, ma anche di Fabinho e Kessie, ora in Arabia ma che potrebbero tornare in Europa. Stesso discorso per Marcelo Brozovic ed il croato come Kessie è osservato con attenzione dalle squadre di serie A.