Vinicius Junior può lasciare il Real Madrid: indiscrezione a sorpresa, si infiamma il mercato

Il calciatore brasiliano Vinicius Junior potrebbe partire in maniera incredibile in questa sessione di calciomercato.

Il talento brasiliano Vinicius Junior è stato un giocatore fondamentale in casa Real Madrid negli ultimi anni ma ora potrebbe incredibile partire. Il giocatore è ai ferri corti con la tifoseria ed anche la società sembra non gradire alcuni suoi atteggiamenti, da qui la decisione ormai tutt’altro che impossibile di aprire alla cessione, anche addirittura in questa sessione di mercato e ci sono due opzioni piuttosto attuabili.

Vinicius verso l’addio: spunta l’Arabia Saudita ma non solo

Con Xabi Alonso non è mai decollato il rapporto e in casa Real nel reparto offensivo l’unico intoccabile è Mbappe. Anzi il tecnico sacrificherebbe volentieri il brasiliano per puntare su altri profili di maggiore suo gradimento e cosi come riporta The Guardian il Real Madrid e l’entourage del giocatore starebbero valutando un possibile quanto clamoroso addio.

Vinicius ha un anno e mezzo ancora di contratto ma le trattative per il rinnovo sono ferme e la cessione non è utopia. In Europa l’opzione principale è il Chelsea che sarebbe pronto a questo super colpo, a cifre superiori ai 100 milioni di euro. Sullo sfondo resta sempre l’Arabia Saudita e il giocatore non ha mai escluso la possibilità di approdare in Saudi Pro League; quel che è certo è che Vinicius è tutt’altro che vicino al Real Madrid, l’addio è una possibilità.