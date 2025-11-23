I crociati di Cuesta vincono 1-2 grazie al loro numero 9 e si portano a quota 11 punti. Verona ultimo e sempre più in crisi nonostante il pari momentaneo di Giovane.

Il Parma trova una vittoria pesantissima in chiave salvezza e lo fa nel momento più delicato della stagione. Al Bentegodi la squadra di Carlos Cuesta supera 1-2 l’Hellas Verona grazie a una doppietta di Mateo Pellegrino, decisivo in una gara in cui gli emiliani hanno saputo soffrire e colpire nei momenti giusti.

L’avvio è però tutto gialloblù: dopo appena due minuti Orban impegna Corvi, all’esordio in Serie A, con una conclusione ravvicinata che il portiere respinge con i piedi. L’attaccante nigeriano sembra in giornata e all’8’ trova il gol, poi cancellato dal VAR per fuorigioco. L’Hellas continua a spingere, ma le occasioni create non trovano la porta.

Alla prima vera fiammata, il Parma passa. Al 18’ Sorensen colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner, Pellegrino è il più rapido di tutti sulla ribattuta e firma l’1-0. Il gol spegne l’inerzia veronese e la partita si incanala su ritmi più bassi fino all’intervallo.

Nella ripresa Zanetti cambia subito assetto e inserisce forze fresche. Il Verona cresce, ma la prima grande chance è ancora del Parma con Cutrone, murato da Montipò. Il pareggio arriva comunque al 65’: Keita perde un pallone sanguinoso, Mosquera lo recupera e serve Giovane che, sotto porta, firma l’1-1.

Gli scaligeri sembrano aver trovato la spinta per ribaltarla, ma proprio Giovane diventa il protagonista in negativo dell’azione che decide il match. Il centrocampista sbaglia un retropassaggio elementare verso Montipò, Pellegrino intercetta e con un pallonetto morbido batte il portiere, riportando avanti i crociati.

Il finale è un assedio dell’Hellas, ma il Parma si chiude con ordine e porta a casa tre punti fondamentali: sale così a quota 11, fuori dalla zona retrocessione. Situazione opposta per il Verona, ultimo a 6 punti e sempre più in difficoltà.

Nel prossimo turno gli emiliani ospiteranno l’Udinese al Tardini, mentre la squadra di Zanetti farà visita al Genoa al Ferraris.