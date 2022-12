Un momento di grande gioia si è trasformato in attimi di paura per i marocchini scesi in strada a Verona per festeggiare la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Un gruppo di persone incappucciate, appartenenti all’estrema destra, si è infatti scagliato contro di loro, dando vita ad un vero e proprio raid. Con l’ausilio di catene e manganelli, hanno quindi danneggiato le auto presenti in Corso Porta Nuova, dove si celebrava la vittoria del Marocco ai danni della Spagna. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che ha fermato e identificato tredici persone, tutti giovani militanti nell’estrema destra.