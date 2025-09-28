Nonostante le difficoltà, il Milan riesce a piegare il Napoli agganciandolo in vetta alla Serie A.

Una notte stellare per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo il passo falso in avvio di Campionato, sembra aver trovato la retta via. A San Siro il Napoli non riesce a fare cinque su cinque e cede ad un Diavolo scatenato, che in casa sua vince per 2-1. I rossoneri conquistano così la terza sfida negli ultimi tredici incontri in casa contro i partenopei, sfatando un tabù che rischiava di pesare fin troppo in ottica classifica.

Milan-Napoli: Pulisic ancora protagonista assoluto

Una partita a dir poco magica, forse una delle ultime destinate a essere giocate in questo San Siro. Così i padroni di casa hanno fatto incetta di carattere e di emozioni per chiudere questa giornata a bottino pieno. Apre le danze dopo soli 3 minuti Alexis Saelemaekers, che approfitta di una giocata confezionata da Christian Pulisic che dentro l’area regala un assist perfetto al numero 56 rossonero.

Il raddoppio arriva al minuto 31: questa volta è Strahinja Pavlović a costruire e servire la sponda per Pulisic che spiazza l’estremo difensore del Napoli, Alex Meret. Le due squadre vanno così a riposo, per vivere una seconda metà di gara che sembra giocare brutti scherzi al Milan. Dopo soli 10 minuti dall’avvio del secondo tempo, viene assegnato il rigore per il Napoli ed espulso Pervis Estupiñán dopo un intervento del VAR. Così Kevin De Bruyne ne approfitta e accorcia le distanze.

L’ultima parte di gara vede un ribaltamento del ritmo generale: ora è il Milan costretto a difendersi da un Napoli che tenta in tutti i modi di portarsi in parità. Ma il triplice fischio stabilisce che non c’è più tempo. E così il Milan può guardare tutta la Serie A dall’alto. Accanto a Napoli e Roma.