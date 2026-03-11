Congresso UEC ad Avignone, premiata l’Italia per il primo posto nel medagliere europeo 2025

La Federazione Ciclistica Italiana riceve il riconoscimento durante il 38° Congresso dell’Unione Europea di Ciclismo. Rinnovato anche l’accordo con la Federazione spagnola per l’interscambio dei giudici di gara.
Il ciclismo italiano è stato tra i protagonisti del 38° Congresso dell’Unione Europea di Ciclismo (UEC), ospitato ad Avignone nella suggestiva cornice del Palazzo dei Papi.
Nel corso della giornata, la Federazione Ciclistica Italiana ha ricevuto un importante riconoscimento per i risultati ottenuti nella stagione 2025, che hanno consentito all’Italia di chiudere al primo posto nel medagliere europeo.
Il premio per il medagliere europeo 2025
Durante i lavori congressuali il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, presente insieme al vicepresidente Stefano Bandolin, ha ritirato il premio assegnato al movimento ciclistico italiano.
Il riconoscimento celebra i risultati ottenuti dagli atleti azzurri nelle competizioni continentali della scorsa stagione, chiuse con 22 titoli europei, 19 medaglie d’argento e 14 di bronzo, per un totale complessivo di 55 podi.
Rinnovato l’accordo con la Federazione spagnola
Il congresso di Avignone è stato anche un momento utile per rafforzare i rapporti istituzionali tra le federazioni europee.
In questa occasione è stato infatti rinnovato l’accordo di collaborazione tra la Federazione Ciclistica Italiana e la Federazione spagnola, che riguarda l’interscambio dei giudici di gara.
All’incontro erano presenti il presidente Dagnoni, il suo omologo spagnolo, il presidente UEC Enrico Della Casa e il presidente UCI David Lappartient.
Possibile estensione alla Federazione francese
La collaborazione tra le federazioni potrebbe presto ampliarsi ulteriormente. Esiste infatti la possibilità concreta di coinvolgere anche la Federazione francese a partire dal prossimo anno.
L’obiettivo sarebbe quello di creare una rete di cooperazione tra tre delle principali realtà del ciclismo europeo, rafforzando il confronto tecnico e organizzativo tra i diversi organismi federali.