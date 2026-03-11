Shakerati. Podcast on the rocks. Diana Bacosi e Gabriele Rossetti

Non è una semplice intervista. Non è il classico talk sportivo.

Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks è un incontro autentico, uno spazio in cui gli atleti smettono di essere personaggi pubblici e tornano a essere persone.

Il format è tanto semplice quanto originale: due atleti, un tavolo, uno shaker. Nessuna scaletta prestabilita, nessun copione rigido, nessun cronometro a scandire i tempi. Le domande non arrivano dall’esterno, ma vengono pescate e mescolate direttamente dai protagonisti.

Sono loro a “shakerare” la conversazione, scegliendo il ritmo e la direzione del dialogo. Lo sport rimane sullo sfondo. Al centro emergono le storie personali, le fragilità, le relazioni, le paure, le ossessioni e la quotidianità che raramente trovano spazio nel racconto pubblico.

Ogni puntata diventa così unica e imprevedibile, perché diverso è il modo in cui ciascun atleta reagisce alle domande e decide di mettersi in gioco. Il gesto dello shaker non è solo un elemento scenografico, ma il simbolo stesso del format: mescolare esperienze, rompere la superficie, far emergere verità non filtrate. Senza gerarchie, senza ruoli predefiniti, senza barriere.

Un tiro solo, una sola possibilità: alle Olimpiadi di Parigi Diana Bacosi e Gabriele Rossetti hanno saputo interpretare al meglio quel momento, regalando all’Italia ancora una volta una medaglia del metallo più pregiato. Davanti ai nostri microfoni rivivono quel momento ma anche tanto altro: gli atleti shakerati sono liberi di mixare i temi ed esprimersi in questo cocktail sportivo.

