Verso Rio 2026: 41 azzurrini convocati per i Mondiali Giovani e Cadetti

La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato i convocati per i Campionati del Mondo Giovani e Cadetti “Rio de Janeiro 2026”, in programma in Brasile dall’1 al 9 aprile: saranno 41 gli azzurrini chiamati a rappresentare l’Italia tra U20 e U17.

La delegazione è stata definita sulla base delle scelte dei Commissari tecnici delle tre armi, e arriva con l’ambizione di confermare il livello mostrato nella scorsa, edizione chiusa con un bottino importante.

Formula, calendario e “doppio impegno”

In palio ci sono 18 titoli, due al giorno per nove giornate. Il programma segue lo schema ormai consolidato: sciabola in apertura (1-3 aprile), pio fioretto (4-6), infine spada (7-9). Per ogni arma l’ordina resta identico: prima le due individuali Giovani, poi le due individuali Cadetti, quindi le due prove a squadre riservate agli U20.

Da qui anche la logica delle convocazioni: quattro Giovani per specialità e tre Cadetti, solo nell’individuale. Sono previste inoltre 12 riserve in Italia, una per arma e per genere. Fa eccezione Vittoria Mocci, che da Cadetta prenderò parte anche alle gara U20 di sciabola.

Nomi, staff e dettagli logistici

Le sedi di gara saranno l’Arena Carioca 1 e il vicino Velodromo Olimpico. Attenzione anche al fuso orario: il Brasile è quattro ore indietro rispetto all’Italia, quindi l’avvio alle 9 locali corrisponderà alle 13 italiane, con fasi finali in serata.

La squadra tecnica vede, tra gli altri, i riferimenti: Andrea Aquili per la sciabola, Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò e Diego Confalonieri per la spada, affiancati dai rispettivi staff. Tra gli official FIE presenti figurano anche il Direttore di torneo Giuseppe Bucca e Gianmarco Costanzo.