Tiro a volo, domenica torna l’Uno d’Oro del Settore Giovanile FITAV

Oltre 200 giovani tiratori Under 20 attesi il 15 marzo nelle pedane del Tav La Torre e La Tranquilla per la storica competizione dedicata a Fossa Olimpica e Skeet.

Il Settore Giovanile della FITAV si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Domenica 15 marzo torna infatti l’Uno d’Oro, competizione dedicata ai giovani tiratori delle specialità Fossa Olimpica e Skeet, che nel 2026 si presenta in una versione speciale di “fine inverno”.

La manifestazione vedrà in pedana ragazze e ragazzi tesserati FITAV nati tra il 2005 e il 2013, pronti a confrontarsi in una gara di alto livello tecnico.

Oltre 200 giovani tiratori da tutta Italia

L’evento si svolgerà in due sedi di gara:

Tav La Torre (Pisa)

Tav La Tranquilla (Vibo Valentia)

Sono attesi 235 giovani agonisti provenienti da 15 regioni italiane, di cui:

191 nella Fossa Olimpica

44 nello Skeet

La competizione rappresenta anche un importante banco di prova in vista degli appuntamenti internazionali della stagione, utile per valutare la condizione atletica e la preparazione tecnica dei giovani atleti.

La formula di gara

Il programma prevede una formula a torneo articolata su tre manches, pensata per aumentare spettacolo e competitività.

Dopo tre serie di qualificazione per un totale di 75 lanci, i migliori sei tiratori di ogni qualifica accederanno alla semifinale, prevista su 25 piattelli a un colpo, con punteggi azzerati.

Al termine della semifinale:

i tre migliori accederanno alla finale, sempre su 25 piattelli

Shoot-off in caso di parità

In caso di parità di punteggio, sia nella Fossa Olimpica sia nello Skeet, l’accesso al turno successivo e la definizione del podio verranno stabiliti tramite shoot-off ad eliminazione al primo zero.

Ogni atleta potrà partecipare a una sola delle due specialità.

Premi e riconoscimenti

Per i primi tre classificati di ogni qualifica sono previste medaglie FITAV e premi d’onore.