Tiro a volo, domenica torna l’Uno d’Oro del Settore Giovanile FITAV

Oltre 200 giovani tiratori Under 20 attesi il 15 marzo nelle pedane del Tav La Torre e La Tranquilla per la storica competizione dedicata a Fossa Olimpica e Skeet.
Il Settore Giovanile della FITAV si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Domenica 15 marzo torna infatti l’Uno d’Oro, competizione dedicata ai giovani tiratori delle specialità Fossa Olimpica e Skeet, che nel 2026 si presenta in una versione speciale di “fine inverno”.
La manifestazione vedrà in pedana ragazze e ragazzi tesserati FITAV nati tra il 2005 e il 2013, pronti a confrontarsi in una gara di alto livello tecnico.
Oltre 200 giovani tiratori da tutta Italia
L’evento si svolgerà in due sedi di gara:
-
Tav La Torre (Pisa)
-
Tav La Tranquilla (Vibo Valentia)
Sono attesi 235 giovani agonisti provenienti da 15 regioni italiane, di cui:
-
191 nella Fossa Olimpica
-
44 nello Skeet
La competizione rappresenta anche un importante banco di prova in vista degli appuntamenti internazionali della stagione, utile per valutare la condizione atletica e la preparazione tecnica dei giovani atleti.
La formula di gara
Il programma prevede una formula a torneo articolata su tre manches, pensata per aumentare spettacolo e competitività.
Dopo tre serie di qualificazione per un totale di 75 lanci, i migliori sei tiratori di ogni qualifica accederanno alla semifinale, prevista su 25 piattelli a un colpo, con punteggi azzerati.
Al termine della semifinale:
-
i tre migliori accederanno alla finale, sempre su 25 piattelli
Shoot-off in caso di parità
In caso di parità di punteggio, sia nella Fossa Olimpica sia nello Skeet, l’accesso al turno successivo e la definizione del podio verranno stabiliti tramite shoot-off ad eliminazione al primo zero.
Ogni atleta potrà partecipare a una sola delle due specialità.
Premi e riconoscimenti
Per i primi tre classificati di ogni qualifica sono previste medaglie FITAV e premi d’onore.