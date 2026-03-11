Conegliano ruggente ad Ankara: 3-0 e Final Four sempre più vicina

Conegliano mette un piede e mezzo nelle Final Four di Champions League femminile: nell’andata dei quarti, in un palazzetto turco caldissimo, le campionesse d’Europa travolgono lo Zeren Spor Ankara con un 3-0 netto e chiudono la pratica in 77 minuti. Un successo pesantissimo perché indirizza il doppio confronto: al ritorno, al Palaverse, alle venete basterà gestire con lucidità il match per completare l’opera.

Strappi chirurgici e controllo totale

La partita segue un copione chiaro: Ankara prova a restare agganciata all’inizio, poi Conegliano piazza l’allungo nel cuore di ogni set e non si volta più. Nel primo parziale l’equilibrio regge fino a metà, quindi le Pantere cambiano marcia con attacchi puliti e un muro che comincia a “mordere”, scappando via e amministrando fino al traguardo.

Nel secondo set le turche trovano qualche fiammata iniziale, ma vengono respinte ogni volta: appena si arriva in zona centrale, Conegliano alza ritmo e precisione, costruendo un break che diventa subito vantaggio definitivo.

Anche la terza frazione resta in bilico per un tratto, poi gli errori delle padrone di casa e l’efficacia offensiva delle venti aprono la strada al dilagare finale, con gestione da squadra esperta e cinica.

Haak. Zhu e Sillah: la firma delle stelle

A brillare sono le punte di diamante: Isabelle Haak e Zhu Ting chiudono entrambe a 16 punti, mentre Fatoumatta Sillah porta 14 punti con percentuali altissime. In mezzo, grande impatto delle centrali: Sarah Fahr mette 7 punti e 4 muri, con Chirichella preziosa nei momenti chiave; dietro, Monica Del Gennaro dà stabilità in ricezione.

Dall’altra parte, lo Zeren si aggrappa soprattutto a Uzelac (16 punti) e Lazareva (11), ma non riesce mai a cambiare l’inerzia. Ora lo scenario è limpido: nel match di ritorno Conegliano dovrà conquistare almeno due set per qualificarsi. Se invece dovesse perdere 0-3 o 1-3 si andrebbe al Golden-set. Le Final Four, insomma, sono lì, manca solo l’ultimo passo.