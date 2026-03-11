Tirreno-Adriatico 2026, Andresen vince la terza tappa Cortona–Magliano de’ Marsi

Il danese Tobias Lund Andresen conquista la terza frazione della Corsa dei Due Mari dopo 221 chilometri di gara. Sul podio Arnaud De Lie e Jasper Philipsen. Isaac Del Toro conserva la Maglia Azzurra di leader della classifica generale.

La terza tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole 2026, da Cortona a Magliano de’ Marsi per un totale di 221 chilometri, si è conclusa con il successo di Tobias Lund Andresen del Decathlon CMA CGM Team, protagonista allo sprint al termine di una giornata lunga e impegnativa.

Andresen si impone allo sprint

Il corridore danese ha tagliato il traguardo con il tempo di 5h29’22”, alla media di 40.259 km/h, riuscendo a precedere nella volata finale Arnaud De Lie del Lotto Intermarché, secondo, e Jasper Philipsen dell’Alpecin-Premier Tech, terzo.

La classifica di giornata ha quindi visto:

1 – Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) – 221 km in 5h29’22”, media 40.259 km/h

2 – Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) s.t.

3 – Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) s.t.

Del Toro resta leader della generale

Non cambia invece la situazione al vertice della classifica generale, dove Isaac Del Toro dell’UAE Team Emirates XRG mantiene la Maglia Azzurra.

Alle sue spalle si trovano Giulio Pellizzari della Red Bull – Bora – Hansgrohe, staccato di 4 secondi, e Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers, terzo a 14 secondi.

Le maglie della Tirreno-Adriatico 2026

Le maglie di leader della 61ª Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, disegnate da Sportful, sono così assegnate:

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Socage – Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia – Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani (nati dopo il 01/01/2001), sponsorizzata Crédit Agricole – Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Le parole del vincitore

Pochi istanti dopo il traguardo, Tobias Lund Andresen ha commentato così la sua vittoria:

“E’ bellissimo aver vinto, anche perchè la Tirreno Adriatico è una delle corse più importanti nel mio calendario stagionale e questo successo vuol dire molto per me. Volevo essere il primo a lanciare lo sprint, anche perchè ho visto Jonathan Milan muoversi in anticipo e non volevo rimanere chiuso. La mia stagione è iniziata molto bene fin dalle prime corse in Australia. Sono migliorato tanto dallo scorso anno ed è grazie a questo fantastico team”.