INSIDE. Intervista al Presidente FCI Cordiano Dagnoni

Intervista con Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, tra racconto dei successi passati e presenti e prospettive per la crescita del movimento italiano.

In occasione del 38° Congresso dell’Unione Europea di Ciclismo (UEC) la Federazione Ciclistica Italiana ha ricevuto il riconoscimento assegnato al movimento ciclistico italiano per il primo posto nel medagliere europeo 2025 con 22 titoli continentali, 19 medaglie d’argento e 14 di bronzo, per un totale di 55 podi conquistati nel corso della passata stagione (Ndr)

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Clicca qui per seguire l’INTERVISTA

Dai risultati e le ambizioni dei ciclisti azzurri fino al tema della sicurezza in strada. Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, spiega non solo obiettivi e sfide sportive, ma anche le proposte per ridurre il numero di incidenti e tutelare chi usa la bici.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format