La Roma riparte: 2-0 al Lecce al Via del Mare e primo successo del 2026

I giallorossi si lasciano alle spalle lo stop di Bergamo e tornano quarti: decidono Ferguson e Dovbyk. Lecce sconfitto ma ancora fuori dalla zona retrocessione.

La Roma archivia la delusione di Bergamo, inaugura il 2026 con una vittoria e rilancia le proprie ambizioni Champions. Al Via del Mare i giallorossi superano il Lecce 2-0, conquistando tre punti preziosi che valgono il ritorno al quarto posto in classifica a quota 36, seppur con due gare in più rispetto a Inter, Milan e Napoli. I salentini restano invece al sedicesimo posto, con cinque lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Emergenza difensiva per Gasperini, costretto a fare a meno di Mancini, Hermoso e Ndicka, con Rensch inizialmente in panchina. Davanti a Svilar la linea arretrata è composta da Celik, Ziolkowski e Ghilardi, che già al 2’ rischia grosso con un retropassaggio impreciso. Superato l’avvio contratto, la Roma prende progressivamente il controllo del match affidandosi alla qualità di Dybala, vero fulcro della manovra offensiva.

La Joya prima prova a innescare Wesley, poi mette in mezzo un cross pericoloso che scuote la difesa leccese. Il vantaggio arriva al 14’: Dybala riceve da Cristante sulla trequarti e serve un pallone perfetto per Ferguson, che dal limite batte Falcone con un rasoterra preciso. Il Lecce tenta una reazione, ma senza creare reali pericoli. Al 38’ Pisilli trova anche il raddoppio sugli sviluppi di un corner, ma la rete viene annullata per fuorigioco, mentre Falcone nega poco dopo a Ferguson la gioia della doppietta.

Nella ripresa i padroni di casa provano a cambiare passo con gli ingressi di N’Dri e Pierotti, che danno vivacità soprattutto sulla fascia destra. Proprio Pierotti, però, spreca una buona occasione su assist del compagno, calciando fuori da posizione favorevole. Scampato il pericolo, la Roma torna a gestire il gioco e chiude definitivamente la partita nella seconda metà del secondo tempo.

A firmare il 2-0 è Dovbyk, subentrato da poco a Ferguson: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pisilli rimette il pallone in area e l’attaccante ucraino è il più rapido a deviare in rete, fissando il risultato finale. Una vittoria solida e senza sbavature che restituisce fiducia alla Roma, mentre il Lecce dovrà cercare riscatto nelle prossime giornate per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica.