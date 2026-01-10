Svolta Juve, colpo low cost e Champions assicurata

La Juventus intende ardentemente ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Per i bianconeri, si tratta di qualcosa di difficilmente rinunciabile, soprattutto in ottica mercato.

Ottenere almeno il quarto posto, infatti, permetterebbe alla squadra attualmente allenata da Luciano Spalletti di risalire la china e preparare la prossima annata calcistica con l’ambizione di ambire alle posizioni più alte ed elevate del campionato italiano di Serie A, attraverso la nascita ufficiale del progetto tecnico di Spalletti e l’acquisto di calciatori di grande talento e personalità.

Proprio per questa ragione, la Vecchia Signora potrebbe pensare di supportare l’allenatore e il suo staff tecnico già a gennaio con l’acquisto di uno o più calciatori funzionali alla causa. Come, per esempio, il difensore di cui abbiamo deciso di parlarvi all’interno di questo articolo.

La Juventus si muove a gennaio: chi può arrivare in difesa

La Juventus vuole rinforzarsi a gennaio per donare più probabilità possibili a Luciano Spalletti e alla squadra che allena di ottenere il quarto posto in campionato e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Proprio per questa ragione, infatti, i bianconeri potrebbero puntare su un difensore centrale che completi ulteriormente il reparto difensivo della squadra piemontese. Parliamo di Marcos Senesi, centrale argentino del Bournemouth classe 1997.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Vecchia Signora avrebbe già preso informazioni in merito a Senesi, che in passato è stato cercato anche da altre società italiane e che ha le caratteristiche perfette per quello che è esattamente ciò che cerca la Juventus in difesa in questo momento. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2026, e ha già fatto sapere che non vuole rinnovare con l’attuale società in cui milita. Questo significa che può rappresentare davvero una grande opportunità low cost per la retroguardia juventina.

La possibile cessione durante il mercato di gennaio sarebbe decisamente al ribasso, e rappresenta un modo per anticipare la concorrenza in ottica futura, visto che su di lui c’è pure il Barcellona. I Blaugrana sono alla ricerca di un calciatore in difesa, e non avrebbero problemi a offrire un contratto di rilievo a Senesi, avendo più disponibilità in questo senso rispetto alla Juventus. Si tratta di un’occasione di mercato che merita eccome di essere considerata, specialmente perché alla Continassa arriverebbe un supporto in più per l’obiettivo finale e imprescindibile: la qualificazione alla prossima Champions League.