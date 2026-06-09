Qualificazioni Mondiali femminili, l’Italia stasera a Göteborg contro la Svezia: azzurre a caccia dell’impresa

Ultimo atto del girone per le ragazze di Soncin che affrontano in trasferta la selezione scandinava: serve vincere e sperare in un passo falso della Danimarca per evitare i play-off di fine anno.

Scatta stasera l’ora della verità per la Nazionale italiana femminile, chiamata a disputare l’ultima e decisiva sfida del proprio girone di qualificazione. Sul rettangolo verde del Gamla Ullevi Stadium di Göteborg, a partire dalle ore 19:00, le azzurre affronteranno le padrone di casa della Svezia in un match da dentro o fuori, visibile per tutti gli appassionati in diretta televisiva su Rai 2. L’obiettivo del gruppo è duplice: conquistare tre punti pesantissimi per continuare a inseguire il sogno dell’accesso diretto al torneo iridato in Brasile ed evitare le forche caudine dei play-off di fine anno, una missione complessa che si intreccerà inevitabilmente con il risultato in arrivo dalla sfida tra Serbia e Danimarca.

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Gli incastri per il Mondiale e le parole del CT Soncin

La classifica del Gruppo 1 vede attualmente la Danimarca al comando con 11 punti, seguita dall’Italia a quota 8, dalla Svezia a 7 e dalla Serbia a chiudere con un solo punto. Per scavalcare le danesi e agguantare la vetta, le azzurre devono obbligatoriamente centrare la vittoria in terra svedese e sperare contemporaneamente in una sconfitta della Danimarca sul campo serbo. Alle scandinave, infatti, basterà un semplice pareggio per blindare il primato.

Nonostante le combinazioni non siano pienamente favorevoli, il commissario tecnico Andrea Soncin mantiene altissimo il livello di concentrazione: “Abbiamo iniziato questo raduno con un obiettivo preciso: esprimere sul campo la miglior versione di noi stesse, senza farci condizionare dai risultati degli altri campi. Le chance di sorpasso si sono ridotte, ma le motivazioni restano massime. Vogliamo prenderci la vittoria per blindare il secondo posto, migliorare il Ranking e assicurarci un sorteggio più morbido nella prossima Nations League”. Il mister ha poi analizzato l’approccio tattico richiesto per stasera: “Rispetto alla gara vinta a Pisa contro la Serbia, questa sarà una partita totalmente differente perché la Svezia adotta un baricentro molto più aggressivo. Sarà fondamentale far circolare la palla rapidamente e occupare gli spazi con maggiore velocità, sia di gambe sia di testa”.

Soncin ha inoltre voluto dedicare un sentito plauso all’Under 17 maschile per la conquista dell’Europeo: “Faccio i complimenti a Daniele Franceschini, a tutto il suo staff e ai ragazzi per questo storico traguardo, frutto del grande lavoro che Maurizio Viscidi porta avanti da anni. Abbiamo seguito i calci di rigore in diretta ieri sera durante il ritiro, ci hanno trasmesso un’incredibile scarica di adrenalina”.

Il ruggito di Barbara Bonansea alla vigilia del match

A guidare l’attacco azzurro davanti ai circa 14mila spettatori attesi sugli spalti ci sarà Barbara Bonansea, reduce dal suo trentatreesimo gol siglato in maglia azzurra. L’attaccante della Juventus, che il prossimo 13 giugno compirà 35 anni e si appresta a inaugurare la sua decima stagione in bianconero e la quattordicesima in Nazionale, ha suonato la carica: “Ci troveremo di fronte l’unica compagine che è riuscita a batterci in questo raggruppamento. C’è tanta voglia di riscatto all’interno dello spogliatoio; dobbiamo restare concentrate unicamente sulla nostra prestazione poiché questi tre punti mettono in palio un valore enorme. Siamo pronte”.

La senatrice del gruppo punta decisa a timbrare il cartellino per il suo terzo Mondiale in carriera: “Sono estremamente orgogliosa del mio cammino e di far parte di un gruppo che sprigiona un’energia pazzesca. Negli ultimi mesi la Nazionale ha acquisito una consapevolezza nei propri mezzi che prima faticavamo a mostrare con costanza. Ora sappiamo di poter esprimere un calcio in grado di impensierire chiunque, e sono convinta che lo dimostreremo sul campo stasera”.

Il tabellone completo delle convocate azzurre

Di seguito l’elenco ufficiale delle calciatrici a disposizione dello staff tecnico per la sfida odierna a Göteborg: