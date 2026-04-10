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Calcio

Spalletti rinnova con la Juve: firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercato

Alessandro Basta
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Spalletti esulta
Luciano Spalletti è pronto a firmare il rinnovo con la Juventus (IPA Agency) - sportface.it

Luciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione. Oggi dovrebbero arrivare firma e annuncio: grandi programmi sul mercato

La corsa per la prossima Champions League monopolizza le attenzioni in casa Juventus, ma il futuro è già d’attualità per i bianconeri. Infatti, si programma la prossima stagione con scelte forti e senza la possibilità di poter più sbagliare per poter crescere e puntare dritti verso lo scudetto.

I bianconeri sanno bene di aver commesso diversi errori nel recente passato, a partire dalla guida tecnica. Stavolta, però, si è deciso di puntare sulle certezze, quindi su Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha rinnovato il contratto fino al 2028.

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Il progetto è affidato a lui e alle sue consapevolezze tecnico-tattiche, oltre che alla conoscenza del gruppo. Nonostante i risultati tra alti e bassi la dirigenza è soddisfatta del suo operato. Per questo, dopo la firma sul contratto e l’accordo totale raggiunto, oggi è atteso l’annuncio del legame con i torinesi.

Le garanzie di un mercato da top club per la Juventus

Certo, ci sarà da agire anche sulla prima squadra e la sua composizione. Per questo, la società ha già prospettato a Spalletti un mercato da prima della classe, con almeno due colpi di alto livello.

Tonali con l'Italia

Sandro Tonali è uno dei primi obiettivi sul calciomercato per la Juventus (IPA Agency) – sportface.it

Per la fascia destra, si segue con grande attenzione il profilo di Marco Palestra. Ma il vero botto sarà a centrocampo dove è entrato nel mirino Sandro Tonali. Non sarà facile strappare l’ex Milan al Newcastle e la valutazione sarà molto alta, ma la Juve vuole provarci.

Infine, attenzione al capitolo attacco: resta in ballo il nome di Dusan Vlahovic con il rinnovo di contratto, ma se così non dovesse essere, occhio all’opportunità di portare Robert Lewandowski a Torino.

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