Spalletti rinnova con la Juve: firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercato

Luciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione. Oggi dovrebbero arrivare firma e annuncio: grandi programmi sul mercato

La corsa per la prossima Champions League monopolizza le attenzioni in casa Juventus, ma il futuro è già d’attualità per i bianconeri. Infatti, si programma la prossima stagione con scelte forti e senza la possibilità di poter più sbagliare per poter crescere e puntare dritti verso lo scudetto.

I bianconeri sanno bene di aver commesso diversi errori nel recente passato, a partire dalla guida tecnica. Stavolta, però, si è deciso di puntare sulle certezze, quindi su Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha rinnovato il contratto fino al 2028.

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Il progetto è affidato a lui e alle sue consapevolezze tecnico-tattiche, oltre che alla conoscenza del gruppo. Nonostante i risultati tra alti e bassi la dirigenza è soddisfatta del suo operato. Per questo, dopo la firma sul contratto e l’accordo totale raggiunto, oggi è atteso l’annuncio del legame con i torinesi.

Le garanzie di un mercato da top club per la Juventus

Certo, ci sarà da agire anche sulla prima squadra e la sua composizione. Per questo, la società ha già prospettato a Spalletti un mercato da prima della classe, con almeno due colpi di alto livello.

Per la fascia destra, si segue con grande attenzione il profilo di Marco Palestra. Ma il vero botto sarà a centrocampo dove è entrato nel mirino Sandro Tonali. Non sarà facile strappare l’ex Milan al Newcastle e la valutazione sarà molto alta, ma la Juve vuole provarci.

Infine, attenzione al capitolo attacco: resta in ballo il nome di Dusan Vlahovic con il rinnovo di contratto, ma se così non dovesse essere, occhio all’opportunità di portare Robert Lewandowski a Torino.