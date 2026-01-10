Roma solida e cinica: Koné e Soulé stendono il Sassuolo

All’Olimpico i giallorossi crescono nella ripresa e superano 2-0 il Sassuolo. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Gasperini, ora virtualmente terza in classifica.

La Roma piega un ottimo Sassuolo e conquista tre punti pesanti nel match valido per la 20ª giornata di Serie A. All’Olimpico finisce 2-0 per i giallorossi, che risolvono una partita complicata grazie a un secondo tempo di grande qualità, decidendo l’incontro nel giro di due minuti con Manu Koné e Matías Soulé.

È il secondo successo consecutivo per la squadra di Gasperini, che sale virtualmente al terzo posto a quota 39 punti, superando il Napoli (38) che ha però due gare in meno. Secondo stop di fila invece per il Sassuolo, fermo al dodicesimo posto con 23 punti.

Primo tempo equilibrato

La Roma parte bene e al 5’ sfiora il vantaggio con Dybala, che dopo una combinazione con Soulé impegna Muric con un sinistro a giro. Il Sassuolo risponde con personalità e al 15’ va vicinissimo all’1-0: imbucata di Lipani per I. Koné, ma Svilar è straordinario nell’uscita bassa.

I neroverdi continuano a rendersi pericolosi e al 24’ è Fadera a costringere Svilar a un altro intervento sul primo palo. Nel finale di frazione Gasperini perde Ferguson, costretto al cambio per un problema alla schiena: al suo posto entra El Shaarawy.

La svolta nella ripresa

Dopo l’intervallo la Roma cambia marcia. Al 53’ clamorosa occasione per il vantaggio: Tsimikas, da pochi passi, spreca dopo una respinta corta di Muric su tiro di El Shaarawy. È il preludio al gol che arriva al 77’.

Soulé pennella un cross perfetto dalla sinistra e Manu Koné, inseritosi con i tempi giusti, colpisce di testa battendo Muric per l’1-0. Il Sassuolo accusa il colpo e appena due minuti dopo arriva il raddoppio: Soulé raccoglie lo scarico di Ghilardi e dal limite dell’area trova il destro vincente che chiude la partita.

Nel finale la Roma gestisce con maturità, concedendo poco e portando a casa una vittoria meritata.

Prossimi impegni

Nella prossima giornata i giallorossi saranno impegnati in trasferta a Torino contro i granata (18 gennaio, ore 18), preceduti dalla sfida di Coppa Italia contro gli stessi avversari (13 gennaio, ore 21).

Il Sassuolo farà invece visita al Napoli al Maradona il 17 gennaio (ore 18).