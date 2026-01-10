Pareggi e rimpianti in Serie A: Udinese-Pisa e Como-Bologna finiscono senza vincitori

Spettacolo, ribaltoni e finali al cardiopalma al Bluenergy Stadium e al Sinigaglia: friulani e toscani impattano 2-2, lariani salvati da una perla di Baturina nel recupero contro il Bologna.

Una giornata di emozioni forti e verdetti sospesi tra Udine e Como, dove due partite intense e ricche di colpi di scena si chiudono entrambe in parità, lasciando dietro di sé più di un rimpianto.

Al Bluenergy Stadium finisce 2-2 tra Udinese e Pisa. Gilardino lascia fuori Nzola e sceglie il doppio trequartista con Tramoni e Moreo alle spalle di Meister, mentre l’Udinese risponde affidandosi a Davis e a un Zaniolo recuperato in extremis. L’avvio è tutto dei nerazzurri, che sfiorano il vantaggio e lo trovano al 13’ con una magia di Tramoni, destro all’incrocio che sorprende Okoye.

Il vantaggio dura poco: sei minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, Kabasele svetta su cross di Zaniolo e firma l’1-1. L’inerzia passa ai friulani che, al 40’, mettono la freccia: ingenuità di Leris su Ekkelenkamp, Var decisivo e Davis dal dischetto non sbaglia per il 2-1.

Nella ripresa l’Udinese perde Zaniolo per un problema al ginocchio, il Pisa cresce e trova il pareggio al 66’: difesa friulana immobile, Okoye sbaglia l’uscita e Meister insacca da due passi. Nel finale succede di tutto: palo del Pisa, legno anche per l’Udinese con Atta e clamoroso errore di Davis a un passo dal tris. Il match si chiude senza vincitori: Udinese nona a quota 26, Pisa a 13, ancora in corsa per la salvezza.

Emozioni sul filo di lana a Como

Stesso epilogo al Sinigaglia, dove Como e Bologna impattano 1-1. I rossoblù partono forte con Cambiaghi, fermato da Butez, mentre i lariani rispondono con Rodriguez e Nico Paz. Dopo un primo tempo combattuto, è ancora Cambiaghi a sbloccare la gara al 49’, superando un Butez non impeccabile.

La svolta arriva al 65’: Var protagonista, giallo trasformato in rosso per Cambiaghi dopo una sbracciata su Van der Brempt. Il Como, in superiorità numerica, spinge: rigore prima assegnato e poi tolto, palo clamoroso di Nico Paz e pressione costante. Quando il Bologna sembra resistere, nel recupero arriva la perla di Baturina, destro a giro imprendibile che vale il pareggio.

Il Como sale a 34 punti, il Bologna a 27. Entrambe torneranno in campo giovedì per i recuperi: i lariani ospiteranno il Milan, i rossoblù sfideranno il Verona. Una giornata che regala spettacolo ma non certezze, con due pareggi che tengono tutto aperto.