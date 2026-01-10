Quanto incassa Sinner a gennaio: cifre da capogiro, inarrivabile anche qui

Sappiamo tutti che Jannik Sinner non ha certo problemi economici, ma quanto guadagna di preciso? Le cifre di gennaio dell’atleta italiano.

Uno dei grandi vantaggi della professione di atleta, ad alti livelli, non è solo poter guadagnare facendo qualcosa che si ama ma parlare di cifre a sei o sette zeri, specie per il top del top di discipline molto seguite come calcio, tennis o motociclismo. Molti atleti italiani famosi, da Francesco Bagnaia a Gigi Donnarumma, hanno incassi plurimilionari, superiori a piccole aziende.

Un nome su tutti, però, spicca quando si parla di trofei, vittorie e relativi bonus e sponsor: Jannik Sinner, attualmente il miglior tennista italiani nel ranking nonché l’uomo che ha portato Wimbledon in Italia con una vittoria. Tutti i grandi marchi di moda, di auto e molto altro ancora vogliono lavorare con lui, affinché rappresenti i loro prodotti. Allo stesso tempo, per un torneo in cui trionfa Sinner si porta in banca un bel montepremi.

Dovendo quantificare questi guadagni, possiamo fare due conti e capire che al momento, Sinner non è solo uno dei tennisti ma degli atleti più pagati in Italia in assoluto specie con riferimento all’inizio del nuovo anno. Andiamo a vedere quali sono i suoi incassi e come ha fatto a finire di diritto nell’elenco degli atleti più ricchi del mondo.

Sinner, ma quanto guadagna sul serio?

Secondo diverse fonti, Sinner inizia alla grande l’anno: i suoi guadagni all’alba della fine del 2025 si aggirerebbe tra i 25 ed i 37 milioni di euro a seconda di quale fonte contate, comprendendo oltre ai premi dei tornei a cui ha preso parte anche sponsor e collaborazioni di ogni sorta con grandi aziende. E pensare che l’atleta ha anche rifiutato Sanremo, cosa che avrebbe aumentato non poco il suo introito con un cachet stellare.

Il singolo evento che gli ha fruttato di più nel 2025? La vittoria dell’Australian Open è sicuramente in cima alla lista con circa 2 milioni di euro incassati per la conquista di un singolo trofeo ma anche il Six Slam arabo gli ha fruttato 5 milioni, una cifra notevole. Quest’anno però le cose potrebbero andare ancora meglio con un gennaio ricchissimo: il match di esibizione contro Carlos Alcaraz che si terrà in Corea del Sud pare valga sui 2,5 milioni di euro.

Il vincitore di quest’anno dell’Australian Open guadagnerà ancora di più dello scorso ossia 2,4 milioni e Sinner è sicuramente tra i favoriti. In più la singolare competizione dell’One Shot Slam che precederà l’evento sportivo in se vale altri 570.000 € per il vincitore. Infine, il confronto con Alcaraz: qui, è difficile capire chi abbia guadagnato di più lo scorso anno. Le fonti spagnole parlano di 48 milioni di euro, più di Sinner quindi, ma altre danno i guadagni di Sinner come superiori. Anche qui insomma, la contesa è serrata e dall’esito incerto!