Era una leggenda, l’addio è dolorosissimo: calcio in lutto

Se ne va uno storico pezzo di una Nazionale molto forte e una leggenda per i suoi tifosi. Il dramma è inaccettabile e la squadra a lutto.

Per molti di noi, da ragazzi, i primi eroi della vita reale sono stati i grandi calciatori che abbiamo visto trionfare e segnare o perdere mostrandosi in tutta la loro umana fragilità davanti al televisore ai Mondiali, agli Europei o in Serie A: per questo, quando muore un calciatore con cui siamo cresciuti, non è sbagliato dire che muore anche un piccolo pezzo della nostra infanzia, felice o meno che sia stato quel periodo per noi.

Per i tifosi inglesi che non vincono un torneo nazionale da tanti, tanti anni, ogni volta che si spegne un eroe del passato è un ulteriore colpo al cuore che per ragioni nostalgiche si somma al dramma della scomparsa di un uomo amato e rispettato da tante persone nel mondo dello sport. L’ultima notizia ha colpito nello specifico una squadra inglese tra le più titolate in patria.

In queste ore, il Tottenham Hotspur, squadra che ha avuto gente come Gareth Bale, Harry Kane e Pat Jennings nella sua rosa nel corso degli anni sta piangendo la scomparsa di uno storico attaccante che ha anche rappresentato la Nazionale in un importante torneo internazionale, a cui come spesso è accaduto negli anni, gli inglesi hanno preso parte con grandi aspettative.

Addio alla leggenda del Tottenham Hotspur

Martin Chivers, leggendario attaccante che ha vestito la maglia bianca degli “Spurs” dal 1968 al 1976 si è spento in queste ore lasciando sconvolta la comunità sportiva. Chivers, classe 1945, iniziò la sua carriera con un’altra maglia storica, quella del Southampton nel 1962. Dopo il suo trasferimento c’è stata anche una parentesi in Nazionale ma purtroppo, per soli 2 ani, l’atleta si perse i Mondiali casalinghi vinti dalla sua Nazionale.

Chivers prese parte agli Europei del 1972 con la Nazionale e come titolare, del resto, con la maglia della Nazionale ha segnato la bellezza di 13 reti in 24 partite. In quell’occasione però il suo talento non bastò e la Germania, poi campione europeo, superò gli inglesi per 3 reti ad una. La bacheca trofei dell’atleta britannico comunque è stata riempita da molte vittorie importanti.

Una Coppa UEFA e due Coppe di Lega britanniche con gli Spurs, una Coppa di Lega italo-inglese sempre con la maglia bianca addosso. Poi, varie vittorie in coppa e campionato con il Servette in Svizzera. La scomparsa di Chivers ha lasciato il Tottenham Hotspurs privo di un talento leggendario ed iconico, rovinando sicuramente l’inizio dell’anno a molti tifosi a cui mancherà tantissimo.