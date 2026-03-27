Serie C su Sky e NOW: la 34ª giornata e la finale di Coppa Italia Latina-Potenza

Da sabato 28 a lunedì 30 marzo la trentaquattresima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Mercoledì 1° aprile in programma la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra Latina e Potenza.
La Serie C Sky Wifi 2025/2026 è interamente visibile su Sky e in streaming su NOW, con la copertura completa delle 1.143 partite stagionali, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. La Casa dello Sport offre inoltre rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con aggiornamenti, notizie e highlights disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.
Da sabato 28 a lunedì 30 marzo si disputa la trentaquattresima giornata di campionato, con un programma ricco di incontri distribuiti nell’arco del weekend. Sabato sono previste dieci partite, cinque alle 14.30 e cinque alle 17.30.
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La settimana sarà completata dalla finale di ritorno della Coppa Italia Serie C, in programma mercoledì 1° aprile alle ore 20.30, quando Latina e Potenza si affronteranno per l’assegnazione del trofeo.
Sabato 28 marzo
Ore 14.30
Latina-Catania
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Potenza-Salernitana
Sky Sport Mix e Sky Sport 252
Torres-Livorno
Sky Sport 253
Ospitaletto Franciacorta-Giana Erminio
Sky Sport 254
Lumezzane-Albinoleffe
Sky Sport 255
Atalanta U23-Cavese (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 20.30)
Ore 17.30
Renate-Novara
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Triestina-Virtus Verona
Sky Sport 252
Alcione Milano-Pro Vercelli
Sky Sport 253
Pergolettese-Pro Patria
Sky Sport 254
Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo
Sky Sport 255
Domenica 29 marzo
Ore 12.30
Benevento-Cosenza
Sky Sport Calcio e Sky Sport 256
Inter U23-Trento (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 15)
Ore 14.30
L.R. Vicenza-Union Brescia
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
Crotone-Audace Cerignola
Sky Sport Arena e Sky Sport 253
Foggia-Trapani
Sky Sport 252
Team Altamura-Siracusa
Sky Sport 254
Pontedera-Bra
Sky Sport 255
Juventus Next Gen-Ternana (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 14.30)
Ore 17.30
Cittadella-Lecco
Sky Sport Arena e Sky Sport 251
Campobasso-Guidonia Montecelio
Sky Sport Mix e Sky Sport 252
Vis Pesaro-Perugia
Sky Sport 253
Casarano-Giugliano
Sky Sport 254
Forlì-Pianese
Sky Sport 255
Ore 20.30
Gubbio-Ravenna
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Pineto-Sambenedettese
Sky Sport 252
AZ Picerno-Monopoli
Sky Sport 253
Lunedì 30 marzo
Ore 20.30
Arezzo-Ascoli
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
Casertana-Sorrento
Sky Sport Arena e Sky Sport 252
Coppa Italia Serie C – Finale di ritorno
Mercoledì 1° aprile – Ore 20.30
Latina-Potenza
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251