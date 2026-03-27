Serie C su Sky e NOW: la 34ª giornata e la finale di Coppa Italia Latina-Potenza

Da sabato 28 a lunedì 30 marzo la trentaquattresima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Mercoledì 1° aprile in programma la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra Latina e Potenza.

La Serie C Sky Wifi 2025/2026 è interamente visibile su Sky e in streaming su NOW, con la copertura completa delle 1.143 partite stagionali, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. La Casa dello Sport offre inoltre rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con aggiornamenti, notizie e highlights disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Da sabato 28 a lunedì 30 marzo si disputa la trentaquattresima giornata di campionato, con un programma ricco di incontri distribuiti nell’arco del weekend. Sabato sono previste dieci partite, cinque alle 14.30 e cinque alle 17.30.

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La settimana sarà completata dalla finale di ritorno della Coppa Italia Serie C, in programma mercoledì 1° aprile alle ore 20.30, quando Latina e Potenza si affronteranno per l’assegnazione del trofeo.

Sabato 28 marzo

Ore 14.30

Latina-Catania

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Potenza-Salernitana

Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Torres-Livorno

Sky Sport 253

Ospitaletto Franciacorta-Giana Erminio

Sky Sport 254

Lumezzane-Albinoleffe

Sky Sport 255

Atalanta U23-Cavese (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 20.30)

Ore 17.30

Renate-Novara

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Triestina-Virtus Verona

Sky Sport 252

Alcione Milano-Pro Vercelli

Sky Sport 253

Pergolettese-Pro Patria

Sky Sport 254

Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo

Sky Sport 255

Domenica 29 marzo

Ore 12.30

Benevento-Cosenza

Sky Sport Calcio e Sky Sport 256

Inter U23-Trento (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 15)

Ore 14.30

L.R. Vicenza-Union Brescia

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Crotone-Audace Cerignola

Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Foggia-Trapani

Sky Sport 252

Team Altamura-Siracusa

Sky Sport 254

Pontedera-Bra

Sky Sport 255

Juventus Next Gen-Ternana (rinviata a mercoledì 8 aprile, ore 14.30)

Ore 17.30

Cittadella-Lecco

Sky Sport Arena e Sky Sport 251

Campobasso-Guidonia Montecelio

Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Vis Pesaro-Perugia

Sky Sport 253

Casarano-Giugliano

Sky Sport 254

Forlì-Pianese

Sky Sport 255

Ore 20.30

Gubbio-Ravenna

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Pineto-Sambenedettese

Sky Sport 252

AZ Picerno-Monopoli

Sky Sport 253

Lunedì 30 marzo

Ore 20.30

Arezzo-Ascoli

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Casertana-Sorrento

Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Coppa Italia Serie C – Finale di ritorno

Mercoledì 1° aprile – Ore 20.30

Latina-Potenza

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251