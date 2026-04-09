Serie C e giovani, il dato che fa rumore: il problema non è solo la Serie A

La proposta di vedere almeno un Under 19 stabilmente in campo in Serie A ha riacceso il confronto sullo spazio consesso ai giovani nel calcio italiano. Ma il punto sollevato è ancora più scomodo: il problema non riguarda soltanto la massima serie.

Guardando alla Serie C, dove dovrebbe rappresentare un terreno naturale di crescita per i talenti più acerbi, il quadro diventa addirittura più allarmante. I numeri raccontano infatti una presenza ridottissima di calciatori realmente Under 19 impiegati nel campionato di terza serie.

I numeri dei tre gironi raccontano una realtà povera di U19

Nel Girone C di Serie C, secondo i colleghi di TMW, in tutta la stagione sono scesi in campo appena nove Under 19. Nel Girone A il numero scende ulteriormente a sei, mentre nel Girone B si arriva a otto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il dato diventa ancora più significativo se si osserva che non tutti questi giovani sono italiani o di proprietà dei club che li schierano: in più casi si tratta di ragazzi stranieri, oppure in prestito da altre società. E non è tutto, perché molti di loro hanno raccolto soltanto minuti marginali, senza un impiego vero e continuativo.

Il punto vero: in Italia i giovani restano “quote”, non risorse

La questione quindi non è soltanto quando giovani ci siano, ma quanto questi vengano considerati. In Italia, anche a livelli in cui dovrebbero essere centrali, gli under finiscono spesso per essere trattati come un singolo regolarmente più come un patrimonio tecnico da valorizzare.

Si continua a definire “giovane” un calciatore che altrove, alla stessa età, è già pronto per categorie superiori. Ed è proprio qui che il problema diventa strutturale: se neppur era Serie C riesce a trasformarsi in un laboratorio reale per gli Under 19, allora il deficit di ricambio non nasce solo in alto, ma fonda le radici molto più in basso.