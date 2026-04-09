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Calcio

Serie C e giovani, il dato che fa rumore: il problema non è solo la Serie A

Lorenzo De Angelis
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Calcio FIFA World Cup 2026 Qualifiers Bosnia Erzegovina vs Italia
players of Italy disappointed during European Qualifiers PlayOff - Bosnia and Herzegovina vs Italy, FIFA World Cup match in Zenica, Bosnia and Herzegovina, March 31 2026

La proposta di vedere almeno un Under 19 stabilmente in campo in Serie A ha riacceso il confronto sullo spazio consesso ai giovani nel calcio italiano. Ma il punto sollevato è ancora più scomodo: il problema non riguarda soltanto la massima serie.

Guardando alla Serie C, dove dovrebbe rappresentare un terreno naturale di crescita per i talenti più acerbi, il quadro diventa addirittura più allarmante. I numeri raccontano infatti una presenza ridottissima di calciatori realmente Under 19 impiegati nel campionato di terza serie. 

I numeri dei tre gironi raccontano una realtà povera di U19

Nel Girone C di Serie C, secondo i colleghi di TMW, in tutta la stagione sono scesi in campo appena nove Under 19. Nel Girone A il numero scende ulteriormente a sei, mentre nel Girone B si arriva a otto. 

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Il dato diventa ancora più significativo se si osserva che non tutti questi giovani sono italiani o di proprietà dei club che li schierano: in più casi si tratta di ragazzi stranieri, oppure in prestito da altre società. E non è tutto, perché molti di loro hanno raccolto soltanto minuti marginali, senza un impiego vero e continuativo.

Il punto vero: in Italia i giovani restano “quote”, non risorse

La questione quindi non è soltanto quando giovani ci siano, ma quanto questi vengano considerati. In Italia, anche a livelli in cui dovrebbero essere centrali, gli under finiscono spesso per essere trattati come un singolo regolarmente più come un patrimonio tecnico da valorizzare. 

Calcio FIFA World Cup 2026 Qualifiers Bosnia Erzegovina vs Italia

Gianluigi Donnarumma of Italy disappointment during European Qualifiers PlayOff – Bosnia and Herzegovina vs Italy, FIFA World Cup match in Zenica, Bosnia and Herzegovina, March 31 2026

Si continua a definire “giovane” un calciatore che altrove, alla stessa età, è già pronto per categorie superiori. Ed è proprio qui che il problema diventa strutturale: se neppur era Serie C riesce a trasformarsi in un laboratorio reale per gli Under 19, allora il deficit di ricambio non nasce solo in alto, ma fonda le radici molto più in basso. 

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