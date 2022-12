Serie B 2022/2023: non bastano i 50mila tifosi, il Bari cade 1-2 in casa contro il Genoa

Non bastano i quasi 50mila spettatori del San Nicola per il Bari, i galletti escono sconfitti dal match casalingo contro il Genoa valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Pronti, partenza e gol in Puglia, con gli uomini di Gilardino che trovano subito il vantaggio con l’ex Puscas, che inizia a centrocampo l’azione con un colpo di tacco, e la chiude battendo Caprile. Prova la reazione rabbiosa il Bari, ma c’è poca precisione. Superata la mezz’ora però, è Walid Cheddira che trova il gol del pareggio. Appena arrivato dalla spedizione Mondiale in Qatar del suo Marocco, Cheddira si fa trovare attento sul secondo palo, per l’1-1 che rimane anche all’intervallo. Il gol del definitivo 1-2 arriva però al minuto 59′ con Gudmundsson, che si gira all’interno dell’area biancorossa, e batte il portiere avversario. Genoa che quindi supera il Bari, e si piazza al terzo posto. Galletti quarti.