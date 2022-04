Serie B 2021/2022, 1-1 tra Monza e Brescia: Bisoli risponde a Machin

by Michele Muzzarelli

Stadio Brianteo, Monza - Foto Simonemb

Termina 1-1 il posticipo del 35° turno della Serie B 2021/2022 tra Monza e Brescia, con il big match dell’U-Power Stadium che rappresenta un’occasione mancata per entrambe le squadre. Gli uomini di Stroppa infatti falliscono l’aggancio al primo posto a tre giornate dal termine della stagione regolare, quelli di Corini invece mancano il balzo al terzo posto solitario, davanti proprio al Monza. Una partita molto godibile quella di stasera, specie nel primo tempo, per due squadre che adesso hanno davanti a loro 270′ per sognare ancora la promozione diretta oppure cercare il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

PAGELLE E TABELLINO

La cronaca – Partita accesa e aperta fin dai primi minuti, con occasioni da una parte e dall’altra. Il Monza ci prova con Colpani, il Brescia risponde con Bisoli. Al 12′ i padroni di casa protestano per un presunto fallo da rigore di Adorni su Ciurria, ma l’arbitro Marinelli e il Var non intervengono. Al 16′ il Brescia perde Moreo per infortunio, al suo posto però Tramoni si rivela uno dei migliori tra gli ospiti almeno nel primo tempo. Al 21′ doppia occasione Monza con Ciurria e Carlos Augusto, ma poi sale di colpi il Brescia: Di Gregorio è decisivo due volte in uscita su Léris e Ayé, con quest’ultimo che forse avrebbe potuto fare di meglio a tu per tu con il portiere del Monza. I padroni di casa ci provano nel finale di primo tempo con Colpani, che però perde l’attimo per il tiro. Nel recupero del primo tempo tanta tensione in campo, con ammonizione simultanea per Sabelli e Carlos Augusto.

Al ritorno in campo la partita vede quasi subito l’episodio che sblocca l’incontro: al 49′ infatti Machin, entrato nel finale di primo tempo al posto dell’infortunato Valoti, si inventa il vantaggio del Monza. Recupero di palla sulla trequarti, dribbling al limite e destro secco che fulmina Joronen e fa impazzire l’U-Power Stadium. Il Brescia fatica a reagire, con l’unica occasione rappresentata da una girata a lato di Léris. Al 70′ Sabelli spreca da buona posizione, ma allo stesso tempo il Monza una volta trovato il vantaggio non spinge per chiudere i conti. Al minuto 80 arriva così il pareggio del Brescia: bella azione degli uomini di Corini, Tramoni va sul fondo e serve a rimorchio il capitano Bisoli che fredda Di Gregorio per l’1-1. Nel finale entrambe le squadre vogliono vincere, la miglior occasione è per il Brescia in pieno recupero ma Di Gregorio è molto reattivo sul sinistro dal limite di Bajic.